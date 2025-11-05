Замгубернатора Андрей Гнеушев вступил в ряды резервистов "БАРС-НН"

Фото:
Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев пополнил ряды резервистов "БАРС-НН". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Сегодня, 5 ноября, чиновник приехал на один из нижегородских полигонов, где приступил к военной подготовке.
"Сейчас крайне необходимо обеспечить защиту критически важных объектов на территории Нижегородской области", - подчеркнул Гнеушев.
Как сообщалось ранее, резервисты "БАРС-НН" не отправятся на СВО. Они проходят службу исключительно на территории нашей области.
Первая группа резервистов заступила на дежурство 1 ноября. Кого набирают в мобилизационный резерв, читайте тут.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+