Замгубернатора Андрей Гнеушев вступил в ряды резервистов "БАРС-НН" Общество

Фото: Александр Воложанин

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев пополнил ряды резервистов "БАРС-НН". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Сегодня, 5 ноября, чиновник приехал на один из нижегородских полигонов, где приступил к военной подготовке.

"Сейчас крайне необходимо обеспечить защиту критически важных объектов на территории Нижегородской области", - подчеркнул Гнеушев.

Как сообщалось ранее, резервисты "БАРС-НН" не отправятся на СВО. Они проходят службу исключительно на территории нашей области.

Первая группа резервистов заступила на дежурство 1 ноября. Кого набирают в мобилизационный резерв, читайте тут.