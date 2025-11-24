Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Общество

Общежитие НГАТУ избавилось от плесени после жалоб Мизулиной

24 ноября 2025 07:05 Общество
Общежитие НГАТУ избавилось от плесени после жалоб Мизулиной

В общежитии НГАТУ провели обработку и ремонт после обращения нижегородцев к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. 

Напомним, что в начале октября родители студентов пожаловались на плесень в помещениях общежития №2. В самом вузе тогда пообещали провести проверку по факту жалоб, заверив при этом, что прежде про антисанитарию никто не заикался. 

Как выяснила редакция НИА "Нижний Новгород", душевую обработали от грибка и плесени, также там сделали косметический ремонт. Теперь у студентов претензий по данной проблеме нет, подчеркнули в НГАТУ. 

В конце октября студенты также пожаловались на холодные батареи в общежитии. По нашей информации, временного отключения тепла потребовали снижение параметров и повторный запуск оборудования. После выполнения работ отопление вернулось в здание. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

