Общежитие НГАТУ избавилось от плесени после жалоб Мизулиной

В общежитии НГАТУ провели обработку и ремонт после обращения нижегородцев к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.
Напомним, что в начале октября родители студентов пожаловались на плесень в помещениях общежития №2. В самом вузе тогда пообещали провести проверку по факту жалоб, заверив при этом, что прежде про антисанитарию никто не заикался.
Как выяснила редакция НИА "Нижний Новгород", душевую обработали от грибка и плесени, также там сделали косметический ремонт. Теперь у студентов претензий по данной проблеме нет, подчеркнули в НГАТУ.
В конце октября студенты также пожаловались на холодные батареи в общежитии. По нашей информации, временного отключения тепла потребовали снижение параметров и повторный запуск оборудования. После выполнения работ отопление вернулось в здание.
