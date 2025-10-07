Состояние общежитий НГАТУ проверят после жалоб в соцсетях

Фото:
Специальная комиссия проверит состояние общежитий Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ). Об этом распорядилось руководство вуза, сообщили НИА "Нижний Новгород".
О результатах проверки журналистам пообещали сообщить дополнительно.
Напомним, что родители студентов пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на плесень в туалете и ванной комнате одного из общежитий агротехнологического университета (бывшая сельхозакадемия. - Прим. ред.).
В пресс-службе НГАТУ подчеркнули, что подобное состояние помещений недопустимо. И добавили: "Ранее жалоб на антисанитарию от проживающих в этом общежитии руководству вуза не поступало".
