Общество

Состояние общежитий НГАТУ проверят после жалоб в соцсетях

07 октября 2025 13:00 Общество
Состояние общежитий НГАТУ проверят после жалоб в соцсетях

Фото: телеграм-канал Екатерины Мизулиной

Специальная комиссия проверит состояние общежитий Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ). Об этом распорядилось руководство вуза, сообщили НИА "Нижний Новгород". 

О результатах проверки журналистам пообещали сообщить дополнительно. 

Напомним, что родители студентов пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на плесень в туалете и ванной комнате одного из общежитий агротехнологического университета (бывшая сельхозакадемия. - Прим. ред.). 

В пресс-службе НГАТУ подчеркнули, что подобное состояние помещений недопустимо. И добавили: "Ранее жалоб на антисанитарию от проживающих в этом общежитии руководству вуза не поступало". 

