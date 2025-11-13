Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
13 ноября 2025 14:06Суд оставил под стражей экс-ректора НГАТУ Игоря Воротникова до 13 декабря
13 ноября 2025 11:15Еще 2 млрд рублей требуют с Олега Сорокина: суд начал изучать дело
12 ноября 2025 19:30Разливом нефтепродуктов в Кстовском районе заинтересовалась прокуратура
12 ноября 2025 18:46Пожар в Дзержинске привел к госпитализации двоих человек
12 ноября 2025 17:40Гострудинспекция проверяет работодателя после смертельного ДТП под Володарском
12 ноября 2025 16:48ФСБ выявила еще один канал легализации мигрантов в Нижегородской области
12 ноября 2025 15:02Мужчину осудят за травмирование ребенка на празднике в Княгинине
12 ноября 2025 13:53Нижегородка фиктивно зарегистрировала 10 мигрантов в комнате общежития
12 ноября 2025 13:30Реку Черную планируют очистить от нефтепродуктов до конца недели
12 ноября 2025 11:35Две аварии с фурами произошли утром на М-7 в Нижегородской области
Происшествия

Суд оставил под стражей экс-ректора НГАТУ Игоря Воротникова до 13 декабря

13 ноября 2025 14:06 Происшествия
Суд оставил под стражей экс-ректора НГАТУ Игоря Воротникова до 15 декабря

Фото: Московский районный суд

Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок содержания под стражей бывшему ректору НГАТУ Игорю Воротникову до 13 декабря 2025 года включительно. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Напомним, бывшего ректора задержали 14 января 2025 года прямо на рабочем месте. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По данным следствия, с 2023 по 2025 год Воротников систематически зачислял на бюджетные места иностранных граждан, заведомо зная, что они не собираются учиться и посещать занятия. Таким образом, экс-ректор искусственно увеличивал статистику студентов, обучающихся за счёт государства, что, по мнению правоохранителей, подрывало авторитет вуза и нарушало интересы государства.

Следователи также утверждают, что фиктивные студенты не проходили обязательные экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства России, но официально получали статус обучающихся и, как следствие, право на трудовую деятельность в регионе. Это, по версии следствия, позволяло Воротникову получать дополнительные премии и улучшать показатели эффективности вуза.

Ранее сообщалось, что бывшему руководителю управления делами правительства Нижегородской области Юрию Бортникову продлили домашний арест до 9 декабря. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НГАТУ Превышение полномочий Суд
Поделиться:
Новости по теме
13 ноября 2025 11:15Еще 2 млрд рублей требуют с Олега Сорокина: суд начал изучать дело
06 ноября 2025 15:05Суд продлил арест предпринимателю Дзепе до 22 ноября
06 ноября 2025 10:57Политтехнолог Михаил Халуга встретит Новый год в СИЗО
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных