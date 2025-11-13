Суд оставил под стражей экс-ректора НГАТУ Игоря Воротникова до 13 декабря Происшествия

Фото: Московский районный суд

Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок содержания под стражей бывшему ректору НГАТУ Игорю Воротникову до 13 декабря 2025 года включительно. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Напомним, бывшего ректора задержали 14 января 2025 года прямо на рабочем месте. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По данным следствия, с 2023 по 2025 год Воротников систематически зачислял на бюджетные места иностранных граждан, заведомо зная, что они не собираются учиться и посещать занятия. Таким образом, экс-ректор искусственно увеличивал статистику студентов, обучающихся за счёт государства, что, по мнению правоохранителей, подрывало авторитет вуза и нарушало интересы государства.

Следователи также утверждают, что фиктивные студенты не проходили обязательные экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства России, но официально получали статус обучающихся и, как следствие, право на трудовую деятельность в регионе. Это, по версии следствия, позволяло Воротникову получать дополнительные премии и улучшать показатели эффективности вуза.

Ранее сообщалось, что бывшему руководителю управления делами правительства Нижегородской области Юрию Бортникову продлили домашний арест до 9 декабря.