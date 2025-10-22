Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Последние новости рубрики Общество
22 октября 2025 18:34В НГАТУ отреагировали на жалобы студентов из-за отсутствия отопления
22 октября 2025 18:13Нижегородский центр "Лесной" признан лучшим сезонным детским лагерем России
22 октября 2025 18:03Люлин поддержал ограничения в сфере продажи безалкогольных энергетиков в Нижегородской области
22 октября 2025 18:03Хакеры атаковали цифровые сервисы ветнадзора Нижегородской области
22 октября 2025 17:58В Кулебаках завершен ремонт самого крупного в этом году в регионе дорожного объекта по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"
22 октября 2025 17:559-балльные пробки образовались в Нижнем Новгороде вечером 22 октября
22 октября 2025 17:33Нижегородцы вновь жалуются на проблемы с мобильным интернетом
22 октября 2025 17:29Итоги уборочной кампании и заготовки кормов обсудили депутаты ЗСНО
22 октября 2025 17:24Сивохин перенес свой рабочий кабинет на Нижегородскую станцию аэрации
22 октября 2025 17:10Автопродление срока действия истекших водительских прав прекратится в 2026 году
Общество

В НГАТУ отреагировали на жалобы студентов из-за отсутствия отопления

22 октября 2025 18:34
В НГАТУ отреагировали на жалобы студентов из-за отсутствия отопления

Подачу тепла в общежитие №2 НГАТУ приостанавливали из-за снижения параметров на котельной компании "Теплоэнерго". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе вуза, комментируя жалобы студентов на отсутствие отопления в жилых комнатах. 

В университете подчеркнули, что с 23 сентября 2025 года — официального начала отопительного сезона в Нижнем Новгороде — отопление подается потребителям в общежитии №2 в полном объеме.

Снижение параметров и повторный запуск оборудования потребовали временного отключения отопления. После восстановления работы системы тепло вернулось в здание в полном объеме. В вузе добавили, что эта котельная обеспечивает теплом и другие объекты НГАТУ.

"На сегодняшний день жалоб на отопление от проживающих в общежитии №2 не поступало", - заключили в университете. 

Ранее родители студентов НГАТУ выразили обеспокоенность из-за появления плесени в санузле одного из общежитий. В университете заявили, что проведут проверку по данному факту.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

