В НГАТУ отреагировали на жалобы студентов из-за отсутствия отопления Общество

Подачу тепла в общежитие №2 НГАТУ приостанавливали из-за снижения параметров на котельной компании "Теплоэнерго". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе вуза, комментируя жалобы студентов на отсутствие отопления в жилых комнатах.

В университете подчеркнули, что с 23 сентября 2025 года — официального начала отопительного сезона в Нижнем Новгороде — отопление подается потребителям в общежитии №2 в полном объеме.

Снижение параметров и повторный запуск оборудования потребовали временного отключения отопления. После восстановления работы системы тепло вернулось в здание в полном объеме. В вузе добавили, что эта котельная обеспечивает теплом и другие объекты НГАТУ.

"На сегодняшний день жалоб на отопление от проживающих в общежитии №2 не поступало", - заключили в университете.

Ранее родители студентов НГАТУ выразили обеспокоенность из-за появления плесени в санузле одного из общежитий. В университете заявили, что проведут проверку по данному факту.