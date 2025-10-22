Студенты НГАТУ жалуются на холодные батареи в общежитии Общество

Студенты НГАТУ пожаловались в соцсетях на отсутствие отопления в одном из общежитий. С их слов, батареи холодные уже третий день подряд, из-за чего температура воздуха в комнатах опустилась до +13 градусов.

При этом батареи в некоторых помещениях просто холодные, а в некоторых — буквально ледяные, уверяют учащиеся вуза.

Студенты также отмечают, что в коридорах здания бывает ощутимо теплее, чем в жилых комнатах.

Редакция НИА "Нижний Новгород" направила запрос в пресс-службу вуза, чтобы выяснить причину отсутствия тепла.

Ранее родители студентов НГАТУ пожаловались на плесень в туалете и ванной комнате одного из общежитий. В вузе пообещали провести проверку.