Студенты НГАТУ жалуются на холодные батареи в общежитии

Студенты НГАТУ пожаловались в соцсетях на отсутствие отопления в одном из общежитий. С их слов, батареи холодные уже третий день подряд, из-за чего температура воздуха в комнатах опустилась до +13 градусов.
При этом батареи в некоторых помещениях просто холодные, а в некоторых — буквально ледяные, уверяют учащиеся вуза.
Студенты также отмечают, что в коридорах здания бывает ощутимо теплее, чем в жилых комнатах.
Редакция НИА "Нижний Новгород" направила запрос в пресс-службу вуза, чтобы выяснить причину отсутствия тепла.
Ранее родители студентов НГАТУ пожаловались на плесень в туалете и ванной комнате одного из общежитий. В вузе пообещали провести проверку.
