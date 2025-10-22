Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Общество

Студенты НГАТУ жалуются на холодные батареи в общежитии

22 октября 2025 11:23 Общество
Студенты НГАТУ жалуются на холодные батареи в общежитии

Студенты НГАТУ пожаловались в соцсетях на отсутствие отопления в одном из общежитий. С их слов, батареи холодные уже третий день подряд, из-за чего температура воздуха в комнатах опустилась до +13 градусов. 

При этом батареи в некоторых помещениях просто холодные, а в некоторых — буквально ледяные, уверяют учащиеся вуза. 

Студенты также отмечают, что в коридорах здания бывает ощутимо теплее, чем в жилых комнатах.  

Редакция НИА "Нижний Новгород" направила запрос в пресс-службу вуза, чтобы выяснить причину отсутствия тепла. 

Ранее родители студентов НГАТУ пожаловались на плесень в туалете и ванной комнате одного из общежитий. В вузе пообещали провести проверку. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Жалобы НГАТУ Отопительный сезон
