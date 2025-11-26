Мощный звездопад смогут увидеть нижегородцы в декабре Общество

Последнее в этом году полнолуние нижегородцы смогут наблюдать 5 декабря. По словам лектора Нижегородского планетария им. Г.М. Гречко Андрея Антонова, оно будет таким же, как и в ноябре: Луна снова окажется в ближайшей к Земле точке своей орбиты и визуально станет крупнее и ярче, чем в остальные месяцы года. Об этом он рассказал ИА "Время Н".

Антонов отметил, что самым необычным небесным событием на границе ноября и декабря станет прохождение через Солнечную систему межзвездной кометы. Увидеть ее невооруженным глазом нельзя: для наблюдений потребуется телескоп с диаметром объектива не менее 150 мм и темное загородное небо.

"Если у вас есть телескоп, не упустите шанс своими глазами увидеть гостя из другой планетной системы — возможно, в нашей жизни другого такого случая уже не представится", — добавил астроном.

Еще одна возможность для наблюдений откроется в ночь с 13 на 14 декабря, когда максимума достигнет метеорный поток Геминиды с радиантом в созвездии Близнецов. Ожидается, что при благоприятных условиях можно будет увидеть порядка 100-150 "падающих звезд" в час.

Как пояснил лектор планетария, Геминиды отличаются от большинства метеорных потоков своим происхождением. "Этот поток породил астероид Фаэтон, а не комета, как это бывает чаще. Поэтому среди Геминид нередко встречаются цветные метеоры — в них больше металлов, чем в частицах кометных потоков", — рассказал Антонов.

В том же созвездии Близнецов сейчас находится и гигант-Юпитер. Он будет светить ровным ярким светом и всю зиму останется самой заметной "звездой" на ночном небе, доминируя над остальными светилами.

По словам астронома, наблюдать метеоры лучше всего за пределами города, где нет мощной засветки, делающей небо светлым и скрывающей слабые объекты. Однако он напомнил, что в ноябре и декабре вероятность ясной погоды невелика: облачные воздушные массы способны закрыть небо до конца года и даже дольше.

Зимнее солнцестояние наступит 23 декабря. В этот день максимальная высота Солнца над горизонтом в полдень не превысит 11 градусов.

После солнцестояния светило будет подниматься все выше, а продолжительность дня начнет понемногу увеличиваться.

"В январе-феврале шансов поймать ясное небо уже больше, — отметил эксперт. — Но этой зимой заметных астрономических событий немного, и к тому же они из нашей местности не наблюдаются. Гораздо продуктивнее обзавестись собственным телескопом и через него изучать небо".

