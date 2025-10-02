Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 октября 2025 12:10Глеб Никитин и Дмитрий Грачев обсудили работу с ветеранами СВО
02 октября 2025 11:49Многоэтажки и соцобъекты построят на Академической улице Нижнего Новгорода
02 октября 2025 11:08Лучшие классные руководители представили Нижегородскую область на форуме в Москве
02 октября 2025 11:00Гидрометцентр дал прогноз на 1-10 октября в Нижегородской области
02 октября 2025 10:41Участник СВО: "Нацизма на наших территориях не будет!"
02 октября 2025 10:24Летучий мышонок из нижегородской "Школы 800" поедет зимовать в Москву
02 октября 2025 09:54Почти полтонны сомнительной рыбной продукции изъяли в Нижегородской области
02 октября 2025 09:42216 человек пропали в Нижегородской области по итогам сентября
02 октября 2025 09:16НОКБ имени Семашко ввела масочный режим и ограничила посещение больных
02 октября 2025 09:09В Ленинском районе Эн+ ввела в эксплуатацию две модернизированные котельные
Общество

Учёный Богачёв рассказал, может ли влиять полярное сияние на самочувствие людей

01 октября 2025 18:33 Общество
Учёный Богачёв рассказал, может ли влиять полярное сияние на самочувствие людей

Фото: Владимир Яшин

В конце сентября 2025 года жители России наблюдали яркое полярное сияние, вызванное мощной вспышкой на Солнце. Это явление можно было увидеть в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Свердловской, Омской, Ярославской, Мурманской, Архангельской областях, Татарстане и Башкортостане. Причём астрономы предполагают, что в ближайшие дни сияние может стать ещё более впечатляющим.

Полярное сияние — это свечение верхних слоев атмосферы Земли, возникающее в результате взаимодействия солнечной активности с нашей планетой. Оно происходит, когда из недр Солнца выбрасываются потоки заряженных частиц — протонов и электронов высокой энергии. Эти частицы, достигая атмосферы Земли, взаимодействуют с молекулами воздуха, вызывая их возбуждение и последующее излучение света.

"Когда эти частицы сталкиваются с атмосферой, она нагревается и начинает светиться. Это происходит на высоте около 100 километров", — пояснил в разговоре с телеканалом "360" руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.

Свечение полярного сияния может принимать различные цвета, создавая впечатляющие визуальные эффекты.

Полярное сияние само по себе абсолютно безопасно для людей и техники, успокоил учёный. "Полярное сияние — это чисто оптическое явление, и бояться его не стоит", — подчеркнул он.

Однако повышенная солнечная активность может привести к магнитным бурям на Земле, которые могут сказываться как на самочувствии людей, так и на работе техники. Так, во вторник, 30 сентября, планету накрыла умеренная геомагнитная буря, которая растянулась более чем на сутки.

Полярное сияние можно увидеть невооружённым глазом, но для достижения наилучшего эффекта рекомендуется использовать фотоаппараты или мобильные телефоны, поскольку они обладают большей чувствительностью к свету, поэтому с их помощью можно получить более яркие и чёткие снимки, отметил Сергей Богачёв.

Ранее сообщалось, что сильные магнитные бури побеспокоят нижегородцев в первой половине октября.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Астрономия Наука
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных