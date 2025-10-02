Учёный Богачёв рассказал, может ли влиять полярное сияние на самочувствие людей Общество

Фото: Владимир Яшин

В конце сентября 2025 года жители России наблюдали яркое полярное сияние, вызванное мощной вспышкой на Солнце. Это явление можно было увидеть в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Свердловской, Омской, Ярославской, Мурманской, Архангельской областях, Татарстане и Башкортостане. Причём астрономы предполагают, что в ближайшие дни сияние может стать ещё более впечатляющим.

Полярное сияние — это свечение верхних слоев атмосферы Земли, возникающее в результате взаимодействия солнечной активности с нашей планетой. Оно происходит, когда из недр Солнца выбрасываются потоки заряженных частиц — протонов и электронов высокой энергии. Эти частицы, достигая атмосферы Земли, взаимодействуют с молекулами воздуха, вызывая их возбуждение и последующее излучение света.

"Когда эти частицы сталкиваются с атмосферой, она нагревается и начинает светиться. Это происходит на высоте около 100 километров", — пояснил в разговоре с телеканалом "360" руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.

Свечение полярного сияния может принимать различные цвета, создавая впечатляющие визуальные эффекты.

Полярное сияние само по себе абсолютно безопасно для людей и техники, успокоил учёный. "Полярное сияние — это чисто оптическое явление, и бояться его не стоит", — подчеркнул он.

Однако повышенная солнечная активность может привести к магнитным бурям на Земле, которые могут сказываться как на самочувствии людей, так и на работе техники. Так, во вторник, 30 сентября, планету накрыла умеренная геомагнитная буря, которая растянулась более чем на сутки.

Полярное сияние можно увидеть невооружённым глазом, но для достижения наилучшего эффекта рекомендуется использовать фотоаппараты или мобильные телефоны, поскольку они обладают большей чувствительностью к свету, поэтому с их помощью можно получить более яркие и чёткие снимки, отметил Сергей Богачёв.

