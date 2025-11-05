Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 ноября 2025 18:30Сильные магнитные бури вернутся в Нижний Новгород
05 ноября 2025 18:16Часть улицы Сергиевской перекрыли для транспорта до 15 декабря
05 ноября 2025 18:05Школьник из Нижнего Новгорода одержал победу в финале чемпионата "Абилимпикс"
05 ноября 2025 17:50В Госдуме предложили упростить процесс предоставления соцпомощи малоимущим
05 ноября 2025 17:50Почти 13 млн рублей выделено на охрану четырех аварийных домов на Автозаводе
05 ноября 2025 17:40В соцсетях появилось фейковое руководство для ВСУ по управлению БПЛА через MAX
05 ноября 2025 17:10Замгубернатора Андрей Гнеушев вступил в ряды резервистов "БАРС-НН"
05 ноября 2025 17:01Серебряным волонтерам – поддержка ЛУКОЙЛа
05 ноября 2025 16:26Нижегородцы смогут бесплатно сделать генетическую диагностику эмбриона при ЭКО
05 ноября 2025 16:11Малую Покровскую могут превратить в пешеходную зону для молодоженов
Общество

Нижегородцы смогут увидеть самое крупное полнолуние 5 ноября

05 ноября 2025 13:15 Общество
Нижегородцы смогут увидеть самое крупное полнолуние 5 ноября

Фото: Александр Воложанин

В ночь с 5 на 6 ноября ожидается редкое астрономическое событие — самое яркое суперлуние 2025 года. В этот момент Луна подойдёт к Земле максимально близко — на расстояние 356 832 километра, сообщает Московский планетарий.

Начать наблюдение можно будет сразу после захода Солнца (примерно с 16:20 по московскому времени), а на самом близком расстоянии к нашей планете Луна окажется в 01:30. 

В планетарии добавили, что термин "суперлуние" не является строго научным. Это скорее популярное название полнолуния, которое происходит в момент, когда Луна находится вблизи перигея, то есть в самой близкой к Земле точке своей орбиты. В такие дни Луна кажется заметно крупнее. Примерно на 13% больше, чем когда она находится в апогее, самой дальней точке от нашей планеты.

Ожидаемое суперлуние еще называют "Бобровым". Название пришло из Северной Америки и связано с традициями коренных народов и охотников: ноябрь считался временем, когда устанавливали капканы на бобров перед наступлением зимы. Также существует версия, что название связано с поведением самих животных. В ноябре бобры активно строят плотины и делают запасы на холодное время года.

К сожалению, по прогнозам метеорологов, в Нижнем Новгороде 5 ноября вечером ожидается пасмурная погода. Облачность сохранится и в ночные часы, что может значительно затруднить наблюдение за редким небесным явлением. Но уже через месяц, 5 декабря, у нижегородцев вновь появится возможность увидеть крупное полнолуние. Однако тогда Луна будет находиться на 129 километров дальше от Земли. 

Отметим, что в сентября жители России стали свидетелями лунного затмения. Наш фотограф запечатлел "кровавую" Луну над Нижним Новгородом. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Астрономия Космос
Поделиться:
Новости по теме
16 октября 2025 08:39Популяризатор науки Бритов рассказал, почему активность Солнца резко повысилась
26 июля 2025 09:00Нижегородцы переживают более двух тысяч магнитный бурь за жизнь
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных