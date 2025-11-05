Нижегородцы смогут увидеть самое крупное полнолуние 5 ноября Общество

Фото: Александр Воложанин

В ночь с 5 на 6 ноября ожидается редкое астрономическое событие — самое яркое суперлуние 2025 года. В этот момент Луна подойдёт к Земле максимально близко — на расстояние 356 832 километра, сообщает Московский планетарий.

Начать наблюдение можно будет сразу после захода Солнца (примерно с 16:20 по московскому времени), а на самом близком расстоянии к нашей планете Луна окажется в 01:30.

В планетарии добавили, что термин "суперлуние" не является строго научным. Это скорее популярное название полнолуния, которое происходит в момент, когда Луна находится вблизи перигея, то есть в самой близкой к Земле точке своей орбиты. В такие дни Луна кажется заметно крупнее. Примерно на 13% больше, чем когда она находится в апогее, самой дальней точке от нашей планеты.

Ожидаемое суперлуние еще называют "Бобровым". Название пришло из Северной Америки и связано с традициями коренных народов и охотников: ноябрь считался временем, когда устанавливали капканы на бобров перед наступлением зимы. Также существует версия, что название связано с поведением самих животных. В ноябре бобры активно строят плотины и делают запасы на холодное время года.

К сожалению, по прогнозам метеорологов, в Нижнем Новгороде 5 ноября вечером ожидается пасмурная погода. Облачность сохранится и в ночные часы, что может значительно затруднить наблюдение за редким небесным явлением. Но уже через месяц, 5 декабря, у нижегородцев вновь появится возможность увидеть крупное полнолуние. Однако тогда Луна будет находиться на 129 километров дальше от Земли.

