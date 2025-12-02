670 тысяч нижегородцев проголосовали в рамках проекта "Вам решать!" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области завершилось народное голосование в рамках губернаторского проекта "Вам решать!", направленного на поддержку инициатив жителей. В этом году участие в голосовании приняли более 670 тысяч человек (671 007), что значительно превышает прошлогодний показатель — около 590 тысяч участников.

Губернатор региона Глеб Никитин поблагодарил всех, кто выразил свою гражданскую позицию и отметил важность подобного формата взаимодействия власти с населением.

"Голосование — это самый демократичный и действенный способ понять, какие проекты действительно важны для людей. Это позволяет нам точнее определить приоритеты и создавать комфортную среду именно там, где это особенно нужно. Благодарю всех, кто принял участие — ваши голоса стали для нас четким ориентиром", — подчеркнул глава региона.

Голосование проходило с 15 октября по 1 декабря 2025 года на онлайн-платформе golosza.ru. В этом году на конкурс было подано более 800 заявок от жителей различных районов области.

Среди районов Нижнего Новгорода наибольшую активность проявили жители Автозаводского, Сормовского и Канавинского районов. В числе лидеров среди муниципальных образований — Арзамас и Борский округ.

Народное голосование является важнейшим этапом конкурсного отбора. По его итогам в конце декабря будут определены проекты-победители, которые получат финансирование из регионального бюджета на реализацию в 2026 году.

Ранее сообщалось, что 71 идея нижегородцев воплощена в жизнь благодаря проекту "Вам решать!".