18,7% нижегородских семей могут позволить покупку недорогой машины

Нижегородская область заняла 33-е место в общероссийском рейтинге доступности покупки автомобиля в кредит. Результаты проведенного в начале декабря исследования опубликовало РИА Новости.

Согласно полученным данным, 18,7% нижегородских семей могут позволить себе приобрести в кредит недорогой новый автомобиль стоимостью около 1,3 млн рублей. Если речь идет о машине средней ценовой категории (порядка 2,9 млн), то она доступна лишь 5% семей, проживающих в нашем регионе.

Соседние позиции в рейтинге заняли Тульская область (32-е место) и Липецкая область (34-е место).

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь более половины семей (57,8%) могут взять в кредит недорогой автомобиль, а 29,1% — машину средней стоимости. Высокие позиции также заняли другие северные регионы с традиционно высокими доходами — Чукотский автономный округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Москва расположилась на пятом месте. В столице 42,1% семей могут позволить себе недорогой автомобиль в кредит, а 20,2% — машину среднего класса. Санкт-Петербург оказался на 11-й строчке: здесь кредит на недорогую машину доступен 31,1% семей, а на более дорогую — 10,9%.

