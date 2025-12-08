Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Последние новости рубрики Экономика
08 декабря 2025 09:57Школа "Женщины участников СВО" открылась при Нижегородском кадровом центре
08 декабря 2025 09:4718,7% нижегородских семей могут позволить покупку недорогой машины
07 декабря 2025 11:54Volga запустила сертификацию трех новых моделей на базе Geely
06 декабря 2025 10:02Еще 1,5 млрд рублей выделят на создание террасного парка в Почаинском овраге
06 декабря 2025 08:00Аренда домов на новогодние праздники в Нижегородской области выросла на 2%
05 декабря 2025 18:21Павел Малков провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Эффективная и конкурентная экономика"
05 декабря 2025 17:00Птицефабрику в Нижегородской области продают за 183 млн рублей
05 декабря 2025 16:53Роструд заинтересовался "Нижавтодорстроем", задолжавшим сотрудникам 89 млн
05 декабря 2025 15:43Около 49 тысяч консультаций оказал региональный центр "Мой бизнес" и его филиалы в 2025 году
05 декабря 2025 13:3515 молодых предпринимателей наградили в Нижегородской области по итогам конкурса бизнес-идей
Экономика

18,7% нижегородских семей могут позволить покупку недорогой машины

08 декабря 2025 09:47 Экономика
18,7% нижегородских семей могут позволить покупку недорогой машины

Нижегородская область заняла 33-е место в общероссийском рейтинге доступности покупки автомобиля в кредит. Результаты проведенного в начале декабря исследования опубликовало РИА Новости.

Согласно полученным данным, 18,7% нижегородских семей могут позволить себе приобрести в кредит недорогой новый автомобиль стоимостью около 1,3 млн рублей. Если речь идет о машине средней ценовой категории (порядка 2,9 млн), то она доступна лишь 5% семей, проживающих в нашем регионе.

Соседние позиции в рейтинге заняли Тульская область (32-е место) и Липецкая область (34-е место).

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь более половины семей (57,8%) могут взять в кредит недорогой автомобиль, а 29,1% — машину средней стоимости. Высокие позиции также заняли другие северные регионы с традиционно высокими доходами — Чукотский автономный округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Москва расположилась на пятом месте. В столице 42,1% семей могут позволить себе недорогой автомобиль в кредит, а 20,2% — машину среднего класса. Санкт-Петербург оказался на 11-й строчке: здесь кредит на недорогую машину доступен 31,1% семей, а на более дорогую — 10,9%.

Ранее сообщалось, что на поддержку нижегородских семей с детьми направят почти 27 млрд рублей в 2026 году.

Напомним также, что весной нижегородские власти утвердили новые меры поддержки семей с детьми. Они реализуются в рамках национального проекта "Семья".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

