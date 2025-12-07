Volga запустила сертификацию трех новых моделей на базе Geely

Фото:
В России стартовала процедура сертификации трех новых автомобилей, которые будут выпускаться под возрожденным брендом Volga. Об этом сообщает телеграм-канал "Китайские автомобили".
В линейку войдут два кроссовера — Volga K40 и K50, а также седан Volga C50. Все модели разработаны на основе китайских автомобилей Geely. Как уточняется, компания "Нижегородские Легковые Автомобили" уже оформила декларации соответствия на эти машины.
Первоначально проект планировалось реализовать в сотрудничестве с другим китайским производителем — Changan. Более того, первые прототипы даже были представлены премьер-министру Михаилу Мишустину. Однако позже курс был скорректирован, и партнером по проекту стала компания Geely.
Согласно предварительным данным, кроссовер Volga K50, скорее всего, построен на платформе популярной модели Geely Monjaro.
Ранее Volga не подтвердила подлинность видео с Geely Atlas под своим брендом. А в сентябре 2025 года стало известно, что новые автомобили Volga планируют создать на основе китайских моделей Geely.
