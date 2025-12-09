Нижегородский аэропорт приостановил работу из-за угрозы атаки БПЛА Общество

Нижегородский аэропорт не принимает и не отправляет рейсы утром 9 декабря, сообщили в Росавиации.

Работа воздушной гавани ограничена из-за угрозы атаки БПЛА.

Напомним также, что до 28 марта нижегородцам доступны шесть зарубежных направлений из местного аэропорта.