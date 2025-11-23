Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Общество

В Нижегородском аэропорту сняли ограничения: задержано пять рейсов

23 ноября 2025 13:25 Общество
23 ноября 2025 13:25 Общество

Фото: Кира Мишина

Нижегородский аэропорт возобновил работу после введения ограничений, которые вводились утром 23 ноября. За этот период задержано пять авиарейсов.

Согласно данным онлайн-табло, вылет в Оренбург авиакомпании UVT aero перенесён на 13:30, посадка на него завершена. Рейс в Ереван авиакомпании Red Wings ожидается в 16:50.

Кроме того, до 16:30 задержан рейс в Санкт-Петербург Smartavia, запланированный на 15:30; до 19:20 задержан рейс Аэрофлота в Москву.

Рейс из Нижнего Новгорода в Екатеринбург в 19:15 авиакомпании Red Wings также перенесён на 23:50.

Кроме того, по-прежнему задерживается авиарейс из Екатеринбурга, который прибудет в Нижний Новгород, ориентировочно, в 16:00.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Авиаперевозки Аэропорт
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
