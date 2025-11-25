Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 ноября 2025 16:23Расширение трассы Р-158 в районе Нижегородца скоро продолжится
25 ноября 2025 16:22Обладателям премии года — премиум-приз: "Ростелеком" наградил нижегородских бизнес-лидеров
25 ноября 2025 16:1330-летие регионального отделения "Союза пенсионеров России" отметили в Нижнем Новгороде
25 ноября 2025 16:05Почему из Нижнего Новгорода нет рейсов в Таиланд: ответ Никитина
25 ноября 2025 15:57Озвучены три проблемы, мешающие губернатору Глебу Никитину спать
25 ноября 2025 15:55Интернет ускорили в поселке Дубравный перед стартом лыжного сезона
25 ноября 2025 15:40Нижегородцев избавят от вони летом 2026 года
25 ноября 2025 15:29Нижегородская область направила 17 млрд рублей на помощь бойцам СВО
25 ноября 2025 15:22Новую школу в Лыскове начнут строить в 2026 году
25 ноября 2025 15:18Никитин поручил рационально использовать песко-соляную смесь в Нижнем Новгороде
Общество

Почему из Нижнего Новгорода нет рейсов в Таиланд: ответ Никитина

25 ноября 2025 16:05 Общество
Почему из Нижнего Новгорода нет рейсов в Таиланд: ответ Никитина

На прямой линии 25 ноября губернатору Нижегородской области был задан вопрос о международном авиасообщении. Нижегородец Денис поинтересовался, возможен ли из Нижнего Новгорода запуск прямых рейсов в Таиланд, Китай и Вьетнам.

По словам Глеба Никитина, сегодня из Нижнего Новгорода для вылета доступны 25 направлений, это 15 внутри страны и 10 за рубеж.

"Проблема такая существует, она объективна. Мы общаемся с компаниями из ОАЭ, с другими перевозчиками. Мы слишком близко к Москве, и перевозчики считают, что часть людей все равно будут летать через Москву", - отметил губернатор.

Он также добавил, что работа по данному вопросу продолжается.

"Круглогодичный Стамбул и ОАЭ возможны, но должен быть анализ экономики. Нижегородский минтранс занимается этой работой. Продумываем о возможном субсидировании тех направлений, которые важны именно для экономики региона. Туристические чартеры на Мальдивы и Бали никто субсидировать не будет", - добавил глава региона.

Ранее стало известно, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой 2025/2026. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиасообщение Аэропорт Глеб Никитин
Поделиться:
Новости по теме
20 октября 2025 11:55Что делать, если рейс перенаправили в другой аэропорт: личный опыт нижегородки
20 июня 2025 07:00Прямые рейсы планируют запустить из Нижнего Новгорода в Таиланд
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных