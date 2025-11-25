Почему из Нижнего Новгорода нет рейсов в Таиланд: ответ Никитина Общество

На прямой линии 25 ноября губернатору Нижегородской области был задан вопрос о международном авиасообщении. Нижегородец Денис поинтересовался, возможен ли из Нижнего Новгорода запуск прямых рейсов в Таиланд, Китай и Вьетнам.

По словам Глеба Никитина, сегодня из Нижнего Новгорода для вылета доступны 25 направлений, это 15 внутри страны и 10 за рубеж.

"Проблема такая существует, она объективна. Мы общаемся с компаниями из ОАЭ, с другими перевозчиками. Мы слишком близко к Москве, и перевозчики считают, что часть людей все равно будут летать через Москву", - отметил губернатор.

Он также добавил, что работа по данному вопросу продолжается.

"Круглогодичный Стамбул и ОАЭ возможны, но должен быть анализ экономики. Нижегородский минтранс занимается этой работой. Продумываем о возможном субсидировании тех направлений, которые важны именно для экономики региона. Туристические чартеры на Мальдивы и Бали никто субсидировать не будет", - добавил глава региона.

