Почему из Нижнего Новгорода нет рейсов в Таиланд: ответ Никитина

На прямой линии 25 ноября губернатору Нижегородской области был задан вопрос о международном авиасообщении. Нижегородец Денис поинтересовался, возможен ли из Нижнего Новгорода запуск прямых рейсов в Таиланд, Китай и Вьетнам.
По словам Глеба Никитина, сегодня из Нижнего Новгорода для вылета доступны 25 направлений, это 15 внутри страны и 10 за рубеж.
"Проблема такая существует, она объективна. Мы общаемся с компаниями из ОАЭ, с другими перевозчиками. Мы слишком близко к Москве, и перевозчики считают, что часть людей все равно будут летать через Москву", - отметил губернатор.
Он также добавил, что работа по данному вопросу продолжается.
"Круглогодичный Стамбул и ОАЭ возможны, но должен быть анализ экономики. Нижегородский минтранс занимается этой работой. Продумываем о возможном субсидировании тех направлений, которые важны именно для экономики региона. Туристические чартеры на Мальдивы и Бали никто субсидировать не будет", - добавил глава региона.
Ранее стало известно, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой 2025/2026.
