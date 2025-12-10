Химзавод за 18,4 млрд рублей собираются построить под Нижним Новгородом Экономика

На заседании экспертного совета по развитию особой экономической зоны "Кулибин", которое прошло под руководством заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, были поддержаны заявки пяти компаний. Их инициативы охватывают сферы химической промышленности, металлургии и судостроения.

Андрей Саносян отметил, что особая экономическая зона "Кулибин" сегодня входит в число ключевых индустриальных площадок региона и ежегодно демонстрирует рост эффективности, расширяя возможности для инвесторов. Он подчеркнул, что предприятия активно занимают территории ОЭЗ, а общий объем вложений по проектам, получившим одобрение экспертного совета, уже превысил 167 млрд рублей.

Среди одобренных инициатив — проект ООО "Пьюрус" по строительству предприятия по производству высокочистых газов, необходимых при выпуске электроники, включая полупроводниковые компоненты. Объем инвестиций превышает 200 млн рублей, компания планирует создать 55 рабочих мест.

ООО "ЦМС Чайка" намерено сформировать центр модульного судостроения. Предприятие будет специализироваться на выпуске платформ, используемых при строительных работах в воде, обследовании подводной инфраструктуры и проведении различных морских изысканий. На реализацию проекта предусмотрено 350 млн рублей, планируется открытие 34 рабочих мест.

Компания ООО "Скайнет" подготовила проект создания производства кабельной продукции для разных отраслей. Финансирование составит 250 млн рублей, будет создано 25 рабочих мест.

ООО "Волга станкопривод" приступает к реализации проекта по организации импортозамещающего производства комплектующих для станков с числовым программным управлением. Инвестиции составят 145 млн рублей, в планах — создание 15 рабочих мест.

Еще один инвестор планирует развернуть на территории ОЭЗ крупное химическое производство. В проект будет вложено 18,4 млрд рублей, а количество новых рабочих мест достигнет 484.

Напомним, что с 2025 года федеральный проект "Повышение инвестиционной активности" является частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Его цель — обеспечить понятные и стабильные условия ведения бизнеса, сформировать систему распределения рисков между государством и инвесторами и предоставить инструменты поддержки, направленные на увеличение доли инвестиций в валовом региональном продукте.

