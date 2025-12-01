Бывший автозавод Volkswagen планируют перезапустить в Нижнем Новгороде Экономика

Российские власти намерены возобновить работу крупных автомобильных производственных площадок, расположенных в Шушарах и Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС.

Как рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, речь идет о бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге и предприятии в Нижнем Новгороде, где ранее собирали автомобили Volkswagen.

По словам министра, в 2026 году планируется юридически оформить соглашения с новыми партнерами, после чего начнется процесс перезапуска производств.

Ранее глава Минпромторга отмечал, что большинство автозаводов, оставленных в России иностранными компаниями, уже возобновили работу. Сейчас они функционируют под управлением российских инвесторов, которые сотрудничают с партнерами из дружественных стран. Эти компании взяли на себя обязательства по расширению локализации производства.

Напомним, что нижегородская Volga не подтвердила подлинность видео с Geely Atlas под своим брендом. А в сентябре 2025 года первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал старт сборки автомобилей "Волга" в Нижнем Новгороде весной 2026 года.