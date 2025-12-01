Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Экономика
01 декабря 2025 14:46Бывший автозавод Volkswagen планируют перезапустить в Нижнем Новгороде
01 декабря 2025 14:44Крупные банки России повышают ставки по вкладам в преддверии декабрьского спроса
01 декабря 2025 14:10Оборот нижегородских ИТ-компаний достиг 60 млрд рублей в 2025 году
01 декабря 2025 13:30Нижегородских чиновников начнут премировать за сообщения о коррупции
01 декабря 2025 12:36Рынок розничного кредитования в 2026 году вырастет на треть
01 декабря 2025 11:48Стоимость проезда в транспорте из Кстова в Нижний Новгород не изменится
01 декабря 2025 11:45ВТБ: рынок ипотеки в 2026 году вырастет на четверть
01 декабря 2025 10:50Нижегородские власти не будут ужесточать продажу алкоголя в 2026 году
01 декабря 2025 09:00Нижегородцам нужно 3,5 года, чтобы накопить на ипотечный взнос
01 декабря 2025 07:30Нижегородцам рассказали, кому положена 13-я зарплата
Экономика

Бывший автозавод Volkswagen планируют перезапустить в Нижнем Новгороде

01 декабря 2025 14:46 Экономика
Бывший автозавод Volkswagen планируют перезапустить в Нижнем Новгороде

Российские власти намерены возобновить работу крупных автомобильных производственных площадок, расположенных в Шушарах и Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС.

Как рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, речь идет о бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге и предприятии в Нижнем Новгороде, где ранее собирали автомобили Volkswagen.

По словам министра, в 2026 году планируется юридически оформить соглашения с новыми партнерами, после чего начнется процесс перезапуска производств.

Ранее глава Минпромторга отмечал, что большинство автозаводов, оставленных в России иностранными компаниями, уже возобновили работу. Сейчас они функционируют под управлением российских инвесторов, которые сотрудничают с партнерами из дружественных стран. Эти компании взяли на себя обязательства по расширению локализации производства.

Напомним, что нижегородская Volga не подтвердила подлинность видео с Geely Atlas под своим брендом. А в сентябре 2025 года первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал старт сборки автомобилей "Волга" в Нижнем Новгороде весной 2026 года.

