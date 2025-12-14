Нижегородское "Торпедо" заключило контракт с нападающим Амиром Гараевым

Фото:
Хоккейный клуб "Торпедо" заключил контракт с 24-летним нападающим Амиром Гараевым. Об этом сообщила пресс-служба нижегородской команды.
В клубе отметили, что Амир Гараев в 19 лет дебютировал в КХЛ. Ранее спортсмен в течение пяти сезонов выступал за ХК "Сочи" в Континентальной хоккейной лиге, а также привлекался в состав юниорской и олимпийской сборных России.
В КХЛ на его счету 265 матчей и 84 набранных очка (35 шайб и 49 результативных передач).
Ранее сообщалось, что "Торпедо" заключил пробное соглашение с 26-летним нападающим Донатом Стальновым.
