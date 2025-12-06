Шестеро игроков "Торпедо" вошли в сборные России и Беларуси

Фото:
Сразу шесть игроков нижегородского "Торпедо" получили вызов в национальные сборные для участия в Кубке Первого канала (18+), который пройдет с 11 по 14 декабря 2025 года в Новосибирске.
В составе сборной России сыграют нападающие Сергей Гончарук и Егор Виноградов, а также защитник Богдан Конюшков. За сборную Беларуси на турнире выступят вратари Иван Кульбаков и Лоренс Зинаддин, нападающий Андрей Белевич .
В этом году в розыгрыше Кубка примут участие три команды — сборные России, Беларуси и Казахстана. Руководить российской дружиной будет Роман Ротенберг.
В окончательную заявку национальной команды вошли 38 хоккеистов из 13 клубов КХЛ. Всего на предварительном этапе было заявлено 53 игрока, представляющих 15 команд.
Перед паузой в регулярном чемпионате КХЛ "Торпедо" обыграло "Шанхайских драконов".
