Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
06 декабря 2025 17:39Шестеро игроков "Торпедо" вошли в сборные России и Беларуси
06 декабря 2025 16:05Нижегородская "Чайка" уступила лидеру МХЛ со счетом 4:5
06 декабря 2025 13:17Хоккеисты "Старта" одержали четвертую победу подряд
06 декабря 2025 11:20Реконструкцию трамплинов в Кузнечихе временно отложили
06 декабря 2025 09:31Волейболисты "Горького" уступили лидеру чемпионата
05 декабря 2025 22:29Илья Чефанов снова приносит победу "Торпедо" в серии буллитов
05 декабря 2025 16:46Инициированный Люлиным проект стал участников премии в области развития корпоративного спорта
05 декабря 2025 09:48Баскетболисты "Пари НН" уступили "Бетсити Парма" в концовке матча
04 декабря 2025 18:00На реконструкцию нижегородского бассейна "Динамо" выделено еще 20 млн рублей
04 декабря 2025 10:42"Торпедо-Горький" обыграл "Торос" и прервал серию поражений
Спорт

Шестеро игроков "Торпедо" вошли в сборные России и Беларуси

06 декабря 2025 17:39 Спорт
Шестеро игроков Торпедо вошли в сборные России и Беларуси

Фото: ХК "Торпедо"

Сразу шесть игроков нижегородского "Торпедо" получили вызов в национальные сборные для участия в Кубке Первого канала (18+), который пройдет с 11 по 14 декабря 2025 года в Новосибирске.

В составе сборной России сыграют нападающие Сергей Гончарук и Егор Виноградов, а также защитник Богдан Конюшков. За сборную Беларуси на турнире выступят вратари Иван Кульбаков и Лоренс Зинаддин, нападающий Андрей Белевич .

В этом году в розыгрыше Кубка примут участие три команды — сборные России, Беларуси и Казахстана. Руководить российской дружиной будет Роман Ротенберг.

В окончательную заявку национальной команды вошли 38 хоккеистов из 13 клубов КХЛ. Всего на предварительном этапе было заявлено 53 игрока, представляющих 15 команд.

Перед паузой в регулярном чемпионате КХЛ "Торпедо" обыграло "Шанхайских драконов".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Соревнования ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
06 декабря 2025 16:05Нижегородская "Чайка" уступила лидеру МХЛ со счетом 4:5
06 декабря 2025 13:17Хоккеисты "Старта" одержали четвертую победу подряд
04 декабря 2025 10:42"Торпедо-Горький" обыграл "Торос" и прервал серию поражений
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных