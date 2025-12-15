Более 20% нижегородцев готовы снизить зарплатные ожидания ради трудоустройства Экономика

24% нижегородцев согласны уменьшить свои зарплатные ожидания, если это поможет устроиться на работу или сохранить текущее место. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного hh.ru в четвертом квартале 2025 года.

При этом 54% респондентов не готовы на такой шаг, а еще 22% затруднились с ответом.

Наибольшую гибкость в вопросах оплаты труда демонстрируют молодые соискатели. Среди опрошенных младше 18 лет 46% согласны на снижение зарплатных требований, а в возрастной категории 18-24 года — 30%.

Среди респондентов старше 55 лет 36% также готовы пересмотреть свои ожидания. Для этой группы особенно важны стабильные выплаты и наличие социального пакета, поэтому они чаще идут на компромисс ради надежности.

В других возрастных категориях показатели распределились следующим образом: 26% в группе 25-34 года, 25% — в категории 35-44 года и 28% — среди 45-54-летних.

Ранее сообщалось, что по уровню доходов населения Нижегородская область заняла 15-ю строчку в рейтинге российских регионов. Также стало известно, что медианная зарплата в регионе достигла почти 75 тысяч рублей.