Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
15 декабря 2025 10:40Более 20% нижегородцев готовы снизить зарплатные ожидания ради трудоустройства
15 декабря 2025 09:23Озвучена средняя зарплата нижегородцев
13 декабря 2025 13:25Нижегородка проиграла суд "Союзмультфильму" из-за бренда с Карлсоном
13 декабря 2025 12:13Заречный филиал кадрового центра открылся после модернизации
12 декабря 2025 17:20Еще 1,6 млрд рублей требуют с Volkswagen по долгам Горьковскому автозаводу
12 декабря 2025 16:56Развитие сельского хозяйства и агротуризма обсудили в Нижегородской области
12 декабря 2025 16:19Нижегородские предприниматели могут оставить обращения по проблемным вопросам с помощью платформы обратной связи
12 декабря 2025 16:16Более 60 потенциальных получателей соцконтракта прошли обучение основам предпринимательства в центре "Мой бизнес"
12 декабря 2025 15:00ВТБ предупреждает о мошеннической схеме со "школьными дневниками"
12 декабря 2025 14:43С Олега Сорокина и его экс-жены взыскали еще 1,4 млрд рублей
Экономика

Более 20% нижегородцев готовы снизить зарплатные ожидания ради трудоустройства

15 декабря 2025 10:40 Экономика
Более 20% нижегородцев готовы снизить зарплатные ожидания ради трудоустройства

24% нижегородцев согласны уменьшить свои зарплатные ожидания, если это поможет устроиться на работу или сохранить текущее место. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного hh.ru в четвертом квартале 2025 года.

При этом 54% респондентов не готовы на такой шаг, а еще 22% затруднились с ответом.

Наибольшую гибкость в вопросах оплаты труда демонстрируют молодые соискатели. Среди опрошенных младше 18 лет 46% согласны на снижение зарплатных требований, а в возрастной категории 18-24 года — 30%.

Среди респондентов старше 55 лет 36% также готовы пересмотреть свои ожидания. Для этой группы особенно важны стабильные выплаты и наличие социального пакета, поэтому они чаще идут на компромисс ради надежности.

В других возрастных категориях показатели распределились следующим образом: 26% в группе 25-34 года, 25% — в категории 35-44 года и 28% — среди 45-54-летних.

Ранее сообщалось, что по уровню доходов населения Нижегородская область заняла 15-ю строчку в рейтинге российских регионов. Также стало известно, что медианная зарплата в регионе достигла почти 75 тысяч рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Зарплата Работа Трудоустройство
Поделиться:
Новости по теме
11 декабря 2025 09:58Опубликован топ-5 самых "денежных" вакансий в Нижнем Новгороде
08 декабря 2025 12:45Каждый пятый нижегородец проведет новогодние праздники на работе
01 декабря 2025 07:30Нижегородцам рассказали, кому положена 13-я зарплата
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных