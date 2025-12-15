Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
15 декабря 2025 09:23Озвучена средняя зарплата нижегородцев
13 декабря 2025 13:25Нижегородка проиграла суд "Союзмультфильму" из-за бренда с Карлсоном
13 декабря 2025 12:13Заречный филиал кадрового центра открылся после модернизации
12 декабря 2025 17:20Еще 1,6 млрд рублей требуют с Volkswagen по долгам Горьковскому автозаводу
12 декабря 2025 16:56Развитие сельского хозяйства и агротуризма обсудили в Нижегородской области
12 декабря 2025 16:19Нижегородские предприниматели могут оставить обращения по проблемным вопросам с помощью платформы обратной связи
12 декабря 2025 16:16Более 60 потенциальных получателей соцконтракта прошли обучение основам предпринимательства в центре "Мой бизнес"
12 декабря 2025 15:00ВТБ предупреждает о мошеннической схеме со "школьными дневниками"
12 декабря 2025 14:43С Олега Сорокина и его экс-жены взыскали еще 1,4 млрд рублей
12 декабря 2025 13:03Две нижегородские компании участвуют в мероприятии Discover Russia под эгидой бренда "Сделано в России"
Экономика

Озвучена средняя зарплата нижегородцев

15 декабря 2025 09:23 Экономика
Озвучена средняя зарплата нижегородцев

Нижегородская область заняла 15-ю строчку в рейтинге российских регионов по уровню доходов населения. Исследование было проведено аналитиками РИА Новости и охватывает данные за третий квартал 2025 года.

Согласно опубликованным сведениям, среднедушевые доходы жителей региона достигли 71,6 тысячи рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года реальные денежные доходы увеличились на 6,5%, что соответствует динамике в 106,5%.

Эксперты также оценили соотношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских услуг. В Нижегородской области этот показатель составил 2,98.

Лидерами рейтинга стали северные регионы России. Так, в Ненецком автономном округе средний доход достиг 171,9 тысячи рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 157,7 тысячи рублей. Первое место занял Чукотский автономный округ, где средняя зарплата составила 207,2 тысячи рублей.

В то же время наименьшие показатели зафиксированы в Ингушетии, где среднедушевой доход составил всего 26,8 тысячи рублей. Также в числе регионов с самыми низкими доходами оказались Карачаево-Черкесия (36,1 тысячи рублей) и Тыва (36,2 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 27-е место по распределению зарплат.

Напомним также, что медианная зарплата в Нижегородской области достигла почти 75 тысяч рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Доходы Зарплата Рейтинг
Поделиться:
Новости по теме
11 декабря 2025 14:54Правительство РФ направит 71 млн рублей на зарплаты нижегородских врачей
29 октября 2025 13:28Средняя зарплата нижегородских медиков выросла на 44% — Профсоюз
13 октября 2025 10:09Нижний Новгород занял 26 место по уровню заработных плат в стране
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных