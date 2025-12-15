Озвучена средняя зарплата нижегородцев Экономика

Нижегородская область заняла 15-ю строчку в рейтинге российских регионов по уровню доходов населения. Исследование было проведено аналитиками РИА Новости и охватывает данные за третий квартал 2025 года.

Согласно опубликованным сведениям, среднедушевые доходы жителей региона достигли 71,6 тысячи рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года реальные денежные доходы увеличились на 6,5%, что соответствует динамике в 106,5%.

Эксперты также оценили соотношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских услуг. В Нижегородской области этот показатель составил 2,98.

Лидерами рейтинга стали северные регионы России. Так, в Ненецком автономном округе средний доход достиг 171,9 тысячи рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 157,7 тысячи рублей. Первое место занял Чукотский автономный округ, где средняя зарплата составила 207,2 тысячи рублей.

В то же время наименьшие показатели зафиксированы в Ингушетии, где среднедушевой доход составил всего 26,8 тысячи рублей. Также в числе регионов с самыми низкими доходами оказались Карачаево-Черкесия (36,1 тысячи рублей) и Тыва (36,2 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 27-е место по распределению зарплат.

Напомним также, что медианная зарплата в Нижегородской области достигла почти 75 тысяч рублей.