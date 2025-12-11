Опубликован топ-5 самых "денежных" вакансий в Нижнем Новгороде Экономика

Специалисты сервиса SuperJob проанализировали более 83 тысяч вакансий в крупнейших городах России и определили самые высокооплачиваемые предложения декабря в Нижнем Новгороде.

Лидером рейтинга стала вакансия директора гипермаркета. Кандидату на эту должность предлагают от 114 до 148 тысяч рублей в месяц. Кроме достойного оклада, работодатель предлагает полис добровольного медицинского страхования, корпоративные скидки и такси до работы и обратно в утренние и вечерние часы.

На втором месте — главный бухгалтер. Работодатель готов платить специалисту от 112 тысяч рублей.

Третью строчку занимает вакансия замруководителя строительного направления. Соискателю с опытом от одного года предлагают ежемесячный доход от 100 тысяч рублей.

Также в топ-5 вошла вакансия старшего смены в пекарне торговой сети. Здесь можно заработать до 100 тысяч рублей в месяц.

Замыкает пятерку инженер-механик, отвечающий за техническое обслуживание оборудования. Работодатель обещает зарплату от 95 тысяч рублей.

Среди самых высокооплачиваемых предложений в Нижнем Новгороде — вакансии в сферах ИТ и финансов, строительства и промышленности, здравоохранения, логистики, автосервиса, розничной торговли и управления. В других крупных городах России, для сравнения, в числе лидеров по уровню зарплат остаются врачи.

Ранее сообщалось, что медианная зарплата в Нижегородской области составляет 74,8 тысячи рублей.