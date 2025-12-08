Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Общество

Каждый пятый нижегородец проведет новогодние праздники на работе

08 декабря 2025 12:45
Каждый пятый нижегородец проведет новогодние праздники на работе

Фото: Александр Воложанин

Не у всех нижегородцев получится расслабиться на новогодних каникулах. 21% опрошенных признались, что будут работать в праздничные дни. Такие данные приводит сервис SuperJob.

Самый популярный план на каникулы — остаться дома. Так ответили 34% участников опроса. Люди собираются проводить время с семьёй и друзьями, играть с детьми, смотреть фильмы и сериалы, читать, гулять, кататься на лыжах или коньках. Кто-то планирует заняться ремонтом, а кто-то мечтает просто выспаться и ничего не делать.

В гости собираются 8% нижегородцев. Отдых на даче выбрали 5%. Поездки по России планируют 6% — чаще всего в Москву и Санкт-Петербург. За границу собираются 2% (большинство в Таиланд, Египет или ОАЭ).

Также опрос показал, что мужчины чаще женщин будут работать в каникулы — 25% против 17%. Женщины, в свою очередь, чаще остаются дома (38% против 31% среди мужчин).

Молодые люди до 35 лет активнее старших поколений планируют работать в праздники или ходить в гости. А вот нижегородцы старше 45 лет чаще других предпочитают отдых на даче.

Интересно, что образование и доход тоже влияют на планы. Те, у кого среднее профобразование, чаще работают в праздники (31%), а среди людей с высшим образованием таких всего 12%. Люди с доходом до 80 тысяч рублей чаще остаются дома или идут в гости, а те, кто зарабатывает больше 150 тысяч, предпочитают поездки — на дачу или по стране.

Ранее сообщалось, что самая короткая рабочая неделя за весь 2025 год ждет нижегородцев в декабре. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

