Нижегородцам рассказали, кому положена 13-я зарплата

01 декабря 2025 07:30
НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Скоро Новый год — пора подарков, корпоративов, семейных застолий и, конечно, дополнительных расходов. В этот период многие работающие нижегородцы надеются на финансовую поддержку в виде годовой премии, которую в народе называют "тринадцатой зарплатой". Корреспондент НИА "Нижний Новгород" выяснила, что это за выплата, кому она положена и что грозит работодателю, если он решит ее не выплачивать. 

Кому положен праздничный бонус?

С юридической точки зрения понятия "13-я зарплата" в Трудовом кодексе РФ не существует. Как НИА объяснила старший юрист онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru Светлана Шабронова, речь идет о годовой премии, которая является стимулирующей выплатой, а не обязательной частью заработной платы.

"Тринадцатая зарплата положена только тем сотрудникам, для которых ее выплата прямо предусмотрена законом или локальными нормативными актами организации при соблюдении всех установленных условий", — отметила она.

Работники частных компаний могут рассчитывать на годовую премию, если в коллективном договоре, положении о премировании или трудовом договоре четко указаны условия ее выплаты. Также она может быть предусмотрена для отдельных категорий государственных или муниципальных служащих, работников бюджетной сферы, если это закреплено нормативными актами: постановлениями правительства РФ, указами президента, региональными законами и другими документами.

Кроме того, организации вправе устанавливать годовую премию для сотрудников, достигших определенных показателей. Например, по результатам выполнения плана, отсутствию дисциплинарных взысканий или высокому качеству работы.

Сколько нижегородцев ждут премию?

Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, 54% работающих нижегородцев ожидают получить 13-ю зарплату или премию по итогам года. Не рассчитывают на дополнительную выплату 41% респондентов.

Интересно, что среди мужчин доля ожидающих премию выше (58%), чем среди женщин (49%). Наиболее оптимистично настроена молодежь в возрасте до 35 лет: на дополнительные выплаты в конце года рассчитывают 57%. Среди респондентов в возрасте 35-45 лет таких 55%, а среди тех, кому 45 и больше — лишь 49%.

Среди обладателей высшего образования на премию рассчитывают 57%, тогда как среди тех, у кого среднее профессиональное образование — 44%. Больше всего ожидающих годовую премию среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей в месяц — 65%.

В случае получения тринадцатой зарплаты нижегородцы чаще всего планируют потратить ее на отпуска и путешествия (18% опрошенных). 17% респондентов направят деньги на погашение кредитов и долгов. 15% — на нужды семьи, по 10% — на текущие расходы или ремонт. 9% горожан отложат премию в сбережения. Ещё 6% потратят ее на подарки. 5% намерены потратить все на себя. 3% оплатят обучение, 2% — медицинские услуги.

Чем грозит работодателю невыплата?

В Госинспекции труда по Нижегородской области подтвердили: тринадцатая зарплата действительно может выплачиваться как премия, но Трудовой кодекс не устанавливает конкретные условия, порядок и сроки ее начисления. Эти параметры определяет работодатель, и они должны быть закреплены во внутренних документах компании — коллективном договоре, соглашении, положении о премировании и других.

Однако если работодатель не исполняет условия коллективного договора, в том числе по выплате премий, он может быть привлечен к административной ответственности по статье 5.31 Кодекса об административных правонарушениях РФ. В то же время, как сообщили НИА "Нижний Новгород" в надзорном ведомстве, в 2025 году обращений от работников по поводу невыплаты тринадцатой зарплаты не поступало.

Эксперты советуют: если вы не уверены, положена ли вам годовая премия, стоит заглянуть в свой трудовой договор или коллективное соглашение. А при нарушении условий — обратиться за разъяснениями к работодателю или в трудовую инспекцию.

