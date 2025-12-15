  1. Политика
Общество

50 контейнеров для сбора одежды и текстиля установят в Нижнем Новгороде

15 декабря 2025 16:25
50 контейнеров для сбора одежды и текстиля установят в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде стартовал экологический проект по раздельному сбору одежды и текстиля. На первом этапе в городе появится около 50 специализированных контейнеров, предназначенных для приёма чистых и сухих вещей. В них можно будет сдавать одежду, обувь, аксессуары, а также текстиль — от постельного белья до полотенец. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. 

Инициатива реализуется при поддержке регионального правительства и ППК "Российский экологический оператор" в рамках национального проекта "Экологическое благополучие". Партнером проекта выступает группа компаний "ЛидерТекс" — федеральный оператор по сбору и переработке текстильных отходов. 

Вещи, пригодные к использованию, направят на благотворительные цели. Остальной текстиль переработают: из него получат волокно, из которого затем производят перчатки и ветошь для промышленности. Это помогает сократить объемы отходов, попадающих на полигоны, и вовлекает ресурсы во вторичный оборот.

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Тужилин назвал запуск системы контейнеров шагом к формированию современной экологической инфраструктуры. Он отметил, что благодаря проекту у жителей появляется возможность дать вторую жизнь вещам и внести личный вклад в развитие культуры бережного отношения к ресурсам.

"От активности каждого из нас зависит, насколько быстро в Нижегородской области разовьется культура бережного обращения с ресурсами, и мы рассчитываем на ответственную позицию наших граждан", - отметил он.

Если проект будет востребован, власти региона совместно с партнерами рассмотрят возможность расширения сети контейнеров.

Напомним, с 2025 года в России действует национальный проект "Экологическое благополучие", разработанный по поручению президента Владимира Путина. Он включает в себя шесть федеральных направлений, среди которых — ликвидация свалок, очистка водоемов, сохранение лесов и развитие переработки отходов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижнем Новгороде убрали девять крупных свалок в рамках субсидии, выделенной городу из областного бюджета на борьбу с незаконными объектами размещения отходов. Еще 110 свалок устранили за счет городского бюджета.

Нацпроект Отходы Экология
