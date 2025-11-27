Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Общество

Ликвидацию свалок ускорили в Нижегородской области

27 ноября 2025 19:05 Общество
Ликвидацию свалок ускорили в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

До конца 2025 года в Нижегородской области планируют устранить 158 несанкционированных свалок. Об этом сообщил зампредседателя регионального правительства Вячеслав Горев в ходе заседания Заксобрания 27 ноября.

По его словам, на конец 2024 года на территории области насчитывалось 277 свалок. К середине ноября уже удалось ликвидировать 152 объекта, что соответствует примерно 100 тысячам кубометров отходов. До конца текущего года планируется убрать еще шесть свалок.

Горев отметил, что для повышения эффективности работы с малыми несанкционированными свалками объемом до 1000 кубометров губернатор дал поручение главам муниципалитетов. Эти мероприятия финансируются из местных бюджетов, а отходы вывозятся на специализированные полигоны.

Кроме того, регион в настоящее время занимается вопросом получения федеральных средств на ликвидацию трех крупных объектов накопленного экологического вреда. Речь идет о пруду-накопителе кислых гудронов на Московском шоссе, нефтеяме в Балахне и полигоне в Павлове.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на ликвидацию свалок выделят еще 6,6 млн рублей. Также стало известно, что границы Нижнего Новгорода поменяют для ликвидации свалки на Московском шоссе.

