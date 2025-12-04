Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
04 декабря 2025 08:00Свыше 450 тонн шин переработали в Нижнем Новгороде за год
04 декабря 2025 07:00Перевозчика для маршрута №111 ищут в Нижнем Новгороде
03 декабря 2025 20:00Нижегородским бойцам СВО подарили грузопассажирский автомобиль
03 декабря 2025 19:19Нижегородский центр борьбы со СПИД признан лучшим в России
03 декабря 2025 19:00Суд оштрафовал жителя Балахны за уклонение от армии
03 декабря 2025 18:27Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox на территории РФ
03 декабря 2025 18:06Парковку запретят на участке Славянской в Нижнем Новгороде с 24 декабря
03 декабря 2025 18:02Гостиницу хотят построить рядом с Нижегородским цирком
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:27Аномально теплая погода ожидается в Нижегородской области в начале зимы
Общество

Свыше 450 тонн шин переработали в Нижнем Новгороде за год

04 декабря 2025 08:00
Свыше 450 тонн шин переработали в Нижнем Новгороде за год

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В 2025 году в Нижнем Новгороде на переработку отправили более 450 тонн автомобильных шин. Показатель превзошёл результаты предыдущего года, сообщили в городском департаменте благоустройства.

Проект по сбору использованных шин реализуется уже пятый год подряд. Его главная цель — организовать централизованный приём и переработку изношенных покрышек. Инициативу курируют мэрия совместно с торговым центром "Мега". Любой желающий может принять участие: нижегородцы привозят ненужные шины на специальную площадку, откуда они отправляются на перерабатывающее предприятие. В дальнейшем полученное вторсырьё используется, в том числе, при обустройстве покрытий для спортивных площадок.

Как отметил первый замдиректора департамента благоустройства Алексей Краснов, такое партнёрство между бизнесом и муниципалитетом открывает серьёзные возможности. Экологические задачи требуют комплексного подхода, и достичь ощутимых результатов можно лишь при объединении усилий. Также он напомнил, что сбор шин продолжится до 31 декабря.

Старые покрышки представляют собой потенциальную угрозу для окружающей среды, и такие проекты, основанные на принципах устойчивого потребления, помогают снизить риски негативного воздействия.

В департаменте благоустройства напомнили, что акция проводится ежегодно, а по поручению мэра Юрия Шалабаева прорабатываются новые меры по повышению экологической грамотности населения. Все покрышки, собранные в рамках акции, будут переданы на профильное предприятие, где их переработают в резиновую крошку. Впоследствии это экологически безопасное сырьё используют для создания покрытий на детских и спортивных площадках в Нижнем Новгороде, рассказала директор департамента Елена Пегова.

Ранее сообщалось, что пункты приема вторсырья продолжат работу в Нижнем Новгороде при поддержке региональных властей. 

Автомобили Экология
