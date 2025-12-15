Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 декабря 2025 13:16Украшенные к Новому году трамваи запустили в Нижнем Новгороде
15 декабря 2025 13:04800 студенческих общежитий по всей стране отремонтируют при поддержке "Единой России"
15 декабря 2025 12:55Каким должен быть образовательный кластер будущего, изучили "Ростелеком" и ФРИИ
15 декабря 2025 12:45Девять крупных свалок убрали в Нижнем Новгороде в 2025 году
15 декабря 2025 12:3023 детских сада построили в Нижнем Новгороде за пять лет
15 декабря 2025 12:18Наплавной мост через Оку в Павлове поврежден из-за ледохода
15 декабря 2025 11:39Опубликован снимок зимнего Нижнего Новгорода из космоса
15 декабря 2025 11:10Почетный гражданин Богородска Лев Чистов скончался на 87-м году жизни
15 декабря 2025 10:49Общественные пространства Нижнего Новгорода благоустроили за 410 млн рублей
15 декабря 2025 10:2977-летняя нижегородка стала победителем международной премии для стримеров
Общество

Девять крупных свалок убрали в Нижнем Новгороде в 2025 году

15 декабря 2025 12:45 Общество
Девять крупных свалок убрали в Нижнем Новгороде в 2025 году

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Нижнем Новгороде в 2025 году завершилась ликвидация девяти несанкционированных свалок общим объемом 6,6 тысячи кубометров. Работы были проведены в рамках субсидии, выделенной городу из областного бюджета на борьбу с незаконными объектами размещения отходов.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в департаменте благоустройства, мусор был вывезен с различных участков в четырех районах города.

В Канавинском районе свалку устранили на Московском шоссе, 296. А в Ленинском районе — на улице Правдинской в районе дома №34А.

В Московском районе свалки убраны на улице Карпинского, 11; улице Чебоксарской, 11; улице Народной, 2б; улице Орджоникидзе, 20; на повороте в поселок Березовая Пойма; улице Левинка, 30.

В Сормовском районе свалка ликвидирована на улице Коминтерна за домом №27, корп. 3.

Кроме того, по данным на 10 декабря, за счет городского бюджета устранили еще 110 несанкционированных свалок, объем которых составил около 14 тысяч кубометров.

Сейчас осуществляется приемка выполненных работ по ликвидации 28 свалок объемом 1,5 тысячи кубометров.

"Адресный перечень несанкционированных свалок, подлежащих ликвидации в 2026 году, будет определен в весенний период по результатам проведенных администрациями районов комиссионных обследований", - добавили в департаменте благоустройства. 

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области ускорили ликвидацию свалок: всего до конца 2025 года планируется устранить 158 таких объектов. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Свалки Экология
Поделиться:
Новости по теме
09 декабря 2025 17:00Владельца мусорного полигона в Сергаче оштрафовали на 800 000 рублей
19 ноября 2025 19:59Кузнечихинский ручей в Нижнем Новгороде оказался завален мусором
19 ноября 2025 16:30Свалку и незаконные постройки нашли в нижегородском нацпарке
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных