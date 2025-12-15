Девять крупных свалок убрали в Нижнем Новгороде в 2025 году Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Нижнем Новгороде в 2025 году завершилась ликвидация девяти несанкционированных свалок общим объемом 6,6 тысячи кубометров. Работы были проведены в рамках субсидии, выделенной городу из областного бюджета на борьбу с незаконными объектами размещения отходов.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в департаменте благоустройства, мусор был вывезен с различных участков в четырех районах города.

В Канавинском районе свалку устранили на Московском шоссе, 296. А в Ленинском районе — на улице Правдинской в районе дома №34А.

В Московском районе свалки убраны на улице Карпинского, 11; улице Чебоксарской, 11; улице Народной, 2б; улице Орджоникидзе, 20; на повороте в поселок Березовая Пойма; улице Левинка, 30.

В Сормовском районе свалка ликвидирована на улице Коминтерна за домом №27, корп. 3.

Кроме того, по данным на 10 декабря, за счет городского бюджета устранили еще 110 несанкционированных свалок, объем которых составил около 14 тысяч кубометров.

Сейчас осуществляется приемка выполненных работ по ликвидации 28 свалок объемом 1,5 тысячи кубометров.

"Адресный перечень несанкционированных свалок, подлежащих ликвидации в 2026 году, будет определен в весенний период по результатам проведенных администрациями районов комиссионных обследований", - добавили в департаменте благоустройства.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области ускорили ликвидацию свалок: всего до конца 2025 года планируется устранить 158 таких объектов.