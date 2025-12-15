"Кукольник" Москвин останется в психбольнице до середины июня 2026 года Происшествия

Некрополист Анатолий Москвин останется в психиатрической больнице до середины июня 2026 года. Такое решение 15 декабря принял Ленинский районный суд, сообщает ИА "Время Н".

Заседание прошло в закрытом формате. По его итогам принято решение о продлении принудительного лечения "кукольника" на 6 месяцев. Основанием стало представление главного врача психиатрической больницы №2, поступившее в суд в конце ноября.

Москвина задержали в 2011 году. Тогда в его квартире и гараже обнаружили более 20 мумифицированных кукол из тел подростков. В 2012 году его признали невменяемым и отправили на лечение. С тех пор срок принудительного лечения неоднократно продлевали. Последний раз это произошло в мае 2025 года.

Осенью в СМИ появилась информация о возможной выписке Москвина, однако специалисты подчеркнули, что подобные решения принимает исключительно суд, а заседания на тот момент еще не было.

Позднее в прессе появилось видеоинтервью с Москвиным, где он утверждал, что может быть переведен в интернат. В том же интервью он признался, что пишет мемуары о своей любви к девочкам.