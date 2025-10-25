"Кукольник" Москвин в очередном интервью признался и в других преступлениях Общество

Нижегородский некрополист Анатолий Москвин во время пребывания в больнице охотно рассказывает о своих похождениях. Его соседи по медучреждению поделились с редакцией программы "Кстати" (16+) ещё одним длинным интервью и заверили, что его освобождение может представлять опасность, заверили интервьюеры учёного.

В новом интервью Москвин называет себя "кладбищенским маньяком" и заявляет, что раскопал более 1000 могил за 20 лет.

Он заявил, что ранее состоял в "организации нижегородских сатанистов"*, занимающейся "некромантией" и добавил, что пришёл в сатанизм, чтобы научиться воскрешать мёртвых людей.

Всего в группе состояло, якобы, порядка 40 человек, а некоторые из них выкапывали тела девочек и налаживали с их духами связь. Когда дух прекращал общаться, тело перемещали в тайники - в лесу или в заброшенных могилах на кладбищах. Так, другими "некромантами" известный некрополист выкопал порядка 400 детей на нижегородских кладбищах. Кроме того, он привозил девочек и из других регионов.

Но основная часть группы занимается другими видами колдовства - насыланием порчи и сглаза.

Сделал Москвин и более громкие признания. Например, с некоторых девочек он снимал золотые украшения и просил свою мать сдать их в ломбард - а на вырученные деньги покупал себе книги.

Во время ареста, по его словам, он рассказал полицейским о своей принадлежности к этой сатанинской группе, но правоохранители уговорили его "сосредоточиться" на его мумиях, и он взял на себя вскрывшиеся "висяки" других членов группы, а полиция не стала искать его сообщников. За это ему, якобы, обещали хорошие условия содержания - и не обманули.

Он выразил радость по поводу того, что находится в психиатрической больнице, а не в тюрьме, где его могли бы убить. При этом возмутился, что кормят его очень плохо, а пополнел он от малоподвижного образа жизни.

Ранее Telegram-каналы сообщили, что Москвина могут выписать уже в ноябре. Якобы психбольница №2, где находится Москвин, готовит обращение в суд о прекращении стационарного лечения и передаче пациента под опеку родственников. В суде НИА "Нижний Новгород" заявили, что пока никаких документов не поступало.

Напомним, Анатолия Москвина задержали в 2011 году. В его квартире и гараже тогда нашли более двух десятков тел девочек, которые он выкопал с кладбищ, мумифицировал и превращал в кукол. Против него возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших, но в 2012 году его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. В 2022 году суд официально признал его недееспособным.

*Верховный суд признал "Международное движение сатанизма" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России