Общество

За нижегородцами с зависимостями и психрасстройствами будут следить строже 

19 октября 2025 17:00
За нижегородцами с зависимостями и психрасстройствами будут следить строже 

За нижегородцами с зависимостями и психическими нарушениями будут следить строже — Минздрав России обновляет порядок диспансерного наблюдения. Об этом сообщил главный редактор медиа "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своём телеграм-канале.

Новые правила касаются людей, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, а также тех, кто употребляет психоактивные вещества. Под наблюдение также попадут пациенты, проходившие принудительное психиатрическое лечение по решению суда.

Согласно проекту, наблюдение за такими пациентами будет вестись только при их добровольном согласии. Исключения составят случаи, когда человек длительное время не выходит на связь или меняет место жительства.

Никонов добавил, что ранее обсуждалась возможность передачи данных о пациентах с зависимостями правоохранительным органам, в тексте документа эта норма зафиксирована не была.

Диспансерное наблюдение включает не только визиты к врачу, но и регулярные лабораторные исследования. Это необходимо для контроля и предотвращения возможного возврата к употреблению веществ.

Ранее сообщалось,  что Анатолия Москвина могут выписать из психбольницы, где он находится по решению суда, уже в ноябре. Однако в суд пока никаких документов не поступало.

Москвин выкапывал тела девочек, мумифицировал и превращал в кукол. Его задержали в 2011 году. 

Медицина и здоровье
Фоторепортажи
Что нижегородцам показывают на новом Осеннем вернисаже
19 октября 2025 13:04Что нижегородцам показывают на новом "Осеннем вернисаже"
