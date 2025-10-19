За нижегородцами с зависимостями и психрасстройствами будут следить строже Общество

За нижегородцами с зависимостями и психическими нарушениями будут следить строже — Минздрав России обновляет порядок диспансерного наблюдения. Об этом сообщил главный редактор медиа "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своём телеграм-канале.

Новые правила касаются людей, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, а также тех, кто употребляет психоактивные вещества. Под наблюдение также попадут пациенты, проходившие принудительное психиатрическое лечение по решению суда.

Согласно проекту, наблюдение за такими пациентами будет вестись только при их добровольном согласии. Исключения составят случаи, когда человек длительное время не выходит на связь или меняет место жительства.

Никонов добавил, что ранее обсуждалась возможность передачи данных о пациентах с зависимостями правоохранительным органам, в тексте документа эта норма зафиксирована не была.

Диспансерное наблюдение включает не только визиты к врачу, но и регулярные лабораторные исследования. Это необходимо для контроля и предотвращения возможного возврата к употреблению веществ.

