Нижегородские врачи просят продлить лечение "кукольника" Москвина

Психбольница №2 в Нижнем Новгороде просит продлить пребывание Анатолия Москвина ("Кукольник") на принудительном лечении, сообщили в Ленинском райсуде.
Согласно информации, 26 ноября главврач медучреждения обратился в суд с представлением о продлении принудительных мер медицинского характера в отношении нижегородца, которого ранее освободили от уголовной ответственности за надругательство за умершими.
Представление рассмотрят в закрытом режиме 15 декабря.
Напомним, Москвина задержали в 2011 году. В его квартире и гараже тогда нашли более 20 тел девочек, которые он выкопал с кладбищ, мумифицировал и превращал в кукол. На него завели дело по статье о надругательстве над телами умерших, но в 2012 году признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. В 2022 году суд официально признал его недееспособным.
Последний раз представление главврача психбольницы была удовлетворено судом в мае 2025 года. Тогда суд постановил, что Москвин пробудет в стационаре еще полгода - до 7 ноября.
В октябре федеральные СМИ сообщили, что врачи якобы готовят Москвина к выписке. Однако специалисты напомнили, что такие решения принимает только суд, а нового заседания пока не было.
После новой шумихи в прессе всплыло видеоинтервью Москвина, в котором он заявил, что его могут выпустить в интернат. Также он признался, что пишет мемуары о любви к девочкам.
