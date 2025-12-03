Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Нижегородские врачи просят продлить лечение "кукольника" Москвина

03 декабря 2025 13:25 Общество
Нижегородские врачи просят продлить лечение кукольника Москвина

Психбольница №2 в Нижнем Новгороде просит продлить пребывание Анатолия Москвина ("Кукольник") на принудительном лечении, сообщили в Ленинском райсуде. 

Согласно информации, 26 ноября главврач медучреждения обратился в суд с представлением о продлении принудительных мер медицинского характера в отношении нижегородца, которого ранее освободили от уголовной ответственности за надругательство за умершими. 

Представление рассмотрят в закрытом режиме 15 декабря. 

Напомним, Москвина задержали в 2011 году. В его квартире и гараже тогда нашли более 20 тел девочек, которые он выкопал с кладбищ, мумифицировал и превращал в кукол. На него завели дело по статье о надругательстве над телами умерших, но в 2012 году признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. В 2022 году суд официально признал его недееспособным.

Последний раз представление главврача психбольницы была удовлетворено судом в мае 2025 года. Тогда суд постановил, что Москвин пробудет в стационаре еще полгода - до 7 ноября.

В октябре федеральные СМИ сообщили, что врачи якобы готовят Москвина к выписке. Однако специалисты напомнили, что такие решения принимает только суд, а нового заседания пока не было. 

После новой шумихи в прессе всплыло видеоинтервью Москвина, в котором он заявил, что его могут выпустить в интернат. Также он признался, что  пишет мемуары о любви к девочкам.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

