Суд оставил нижегородского экс-чиновника Бортникова под стражей до 9 января

Бывший руководитель управделами правительства Нижегородской области Юрий Бортников останется под стражей до 9 января 2025 года включительно. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе областного суда.
Согласно полученной информации, решение о продлении меры пресечения принял Московский районный суд.
Напомним, Бортникова задержали в феврале 2025 года. По версии следствия, он может быть причастен к хищению значительных бюджетных средств. Сам фигурант и его защита категорически отрицают предъявленные обвинения.
Отметим, что в августе чиновника перевели под домашний арест. Однако в ноябре его снова заключили под стражу.
Ранее сообщалось, что экс-глава нижегородского МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков останется в СИЗО до 15 февраля 2026 года.
