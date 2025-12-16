Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
16 декабря 2025 13:50
Суд оставил нижегородского экс-чиновника Бортникова под стражей до 9 января

Фото: Московский райсуд

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Бывший руководитель управделами правительства Нижегородской области Юрий Бортников останется под стражей до 9 января 2025 года включительно. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе областного суда.

Согласно полученной информации, решение о продлении меры пресечения принял Московский районный суд.

Напомним, Бортникова задержали в феврале 2025 года. По версии следствия, он может быть причастен к хищению значительных бюджетных средств. Сам фигурант и его защита категорически отрицают предъявленные обвинения.

Отметим, что в августе чиновника перевели под домашний арест. Однако в ноябре его снова заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что экс-глава нижегородского МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков останется в СИЗО до 15 февраля 2026 года.

Теги:
Суд Хищение
