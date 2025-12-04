Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

"Обвинением я представлен злым гением": последнее слово Олега Лавричева в суде

04 декабря 2025 11:42 Общество
Обвинением я представлен злым гением: последнее слово Олега Лавричева в суде

Фото: Анастасия Назарова

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Экс-председатель думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев выступил с последним словом в Арзамасском горсуде 4 декабря, передает с места НИА "Нижний Новгород".

"Очень горько, что именно моё стремление помогать, быть полезным и улучшать условия жизни соотечественников привело меня к такому сложному и противоречивому этапу моей жизни. Я знаю, что не все добрые дела вознаграждаются благодарностью, но я и помыслить не мог, что они могут караться наказанием", — высказался Лавричев в зале суда.

В последнем слове он также заявил, что расследование было проведено поверхностно, а выводы обвинения не подкреплены доказательствами. По его словам, показания свидетелей подтверждают законность сделок, наличие полномочий и отсутствие личной выгоды.

"Обвинением я представлен каким-то злым гением, который денно и нощно разрабатывал свои коварные планы по массовому введению в заблуждение коллег, а также злоупотреблял доверием вышестоящего руководства", — подчернул экс-спикер.

Лавричев напомнил о своей многолетней работе на посту гендиректора АПЗ, который под его руководством увеличил объёмы производства с 2 до 12 млрд рублей и не снижал социальные обязательства даже в кризисы.

"Судебная практика показывает, что совершающим особо тяжкие преступления против личности, не буду их перечислять, все знают, какие они бывают, дают меньшие сроки, чем за то, что мне, потому что кто-то интерпретировал мои легитимные действия как преступления. Мои действия по совершению сделок были одобрены руководством, и разве можно их ставить в один ряд с особо тяжкими делами? Учитывая мой возраст, я не могу не воспринимать запрашиваемое наказания как стремление к расправе или казни", — добавил обвиняемый.

В завершение он сослался на принцип соразмерности наказания, подчеркнув отсутствие корысти и стремление к общественной пользе. Он признал вину, раскаялся и попросил суд не назначать наказание, связанное с лишением свободы.

После его выступления суд объявил перерыв до 13:30.

Напомним, бывшего политика арестовали весной прошлого года по обвинению в растрате. Позже были выявлены иные эпизоды. После возбуждения уголовного дела Лавричев сложил депутатские полномочия.

Лавричеву вменяют растрату, мошенничество и отмывание средств, добытых преступным путем. Общий ущерб от противоправных действий фигуранта оценивается более чем в 60 млн рублей. 

По данным следствия, шесть лет назад Лавричев с помощью подельников незаконно купил на деньги АПЗ аппараты УЗИ и рентгена, которые затем оказались в частной клинике его супруги. Кроме того, по данным силовиков, Лавричев организовал продажу принадлежащей заводу недвижимости на 39,5 млн рублей по заниженной цене аффилированным с ним компаниям.

Как утверждают силовики, у Лавричева была соучастница - экс-глава юротдела АПЗ Светлана Смирнова. Она признала вину. Для нее гособвинитель запросил условку, а для Лавричева — 12 лет колонии общего режима. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Олег Лавричев Суд Уголовное дело
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
