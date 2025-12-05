Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Происшествия

Нижегородского вице-мэра Егорова отправили под домашний арест до 2 февраля

05 декабря 2025 12:29 Происшествия
Нижегородского вице-мэра Егорова отправили под домашний арест до 2 февраля

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Московский райсуд отправил первого заммэра Нижнего Новгорода Сергея Егорова под домашний арест, сообщает "pravda-nn.ru".

Напомним, что чиновник обвиняется в получении взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ). Его задержали 2 декабря. По месту жительства и работы проведены обыски. Предполагалось, что меру пресечения ему выберут 3 декабря, но суд продлил срок задержания на 72 часа. Суд по мере пресечения состоялся 5 декабря.

Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Суд его удовлетворил. Мера будет действовать до 2 февраля 2026 года. 

Отметим, что с решением суда и обвиняемый, и его защита согласились. 

Детали уголовного дела на заседании 5 декабря не обсуждались. Однако, по данным источника в правоохранительных органах, Егоров обвиняется в получении не менее 120 тысяч рублей за то, что помог организовать незаконную парковочную зону на Космической улице Нижнего Новгорода. 

Напомним, что Егоров пришел на пост вице-мэра после увольнения Илья Штокмана в августе 2025 года. До этого он около трех лет проработал на этом посту с приставкой и.о. вместо Штокмана, который в 2022 году ушел добровольцем на СВО. Самого Штокмана осенью 2025 года арестовали по делу о получении взятки в 55 млн рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

