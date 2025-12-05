Нижегородского вице-мэра Егорова отправили под домашний арест до 2 февраля

Фото:
Московский райсуд отправил первого заммэра Нижнего Новгорода Сергея Егорова под домашний арест, сообщает "pravda-nn.ru".
Напомним, что чиновник обвиняется в получении взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ). Его задержали 2 декабря. По месту жительства и работы проведены обыски. Предполагалось, что меру пресечения ему выберут 3 декабря, но суд продлил срок задержания на 72 часа. Суд по мере пресечения состоялся 5 декабря.
Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Суд его удовлетворил. Мера будет действовать до 2 февраля 2026 года.
Отметим, что с решением суда и обвиняемый, и его защита согласились.
Детали уголовного дела на заседании 5 декабря не обсуждались. Однако, по данным источника в правоохранительных органах, Егоров обвиняется в получении не менее 120 тысяч рублей за то, что помог организовать незаконную парковочную зону на Космической улице Нижнего Новгорода.
Напомним, что Егоров пришел на пост вице-мэра после увольнения Илья Штокмана в августе 2025 года. До этого он около трех лет проработал на этом посту с приставкой и.о. вместо Штокмана, который в 2022 году ушел добровольцем на СВО. Самого Штокмана осенью 2025 года арестовали по делу о получении взятки в 55 млн рублей.
