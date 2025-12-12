Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
С Олега Сорокина и его экс-жены взыскали еще 1,4 млрд рублей

12 декабря 2025 14:43 Экономика
Семеновский районный суд постановил взыскать с экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина и его бывшей супруги Элады Нагорной более 1,4 млрд рублей в пользу государства. Такое решение было принято после рассмотрения иска прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки было установлено, что Сорокин, занимая пост главы города, использовал служебное положение в интересах ООО "Специализированный застройщик Старт-Строй". Контрольный пакет в размере 60% долей в этой компании принадлежал его супруге.

По данным прокуратуры, компания помогала легализовать незаконные доходы, выдавая их за законную прибыль. С 2016 по 2022 год Нагорная регулярно получала дивиденды от этой деятельности.

В итоге прокуратура обратилась в суд с требованием признать эти средства необоснованными и вернуть их в бюджет. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и постановил взыскать с супругов более 1,4 млрд рублей.

Ранее по иску Генпрокуратуры РФ с Сорокина и аффилированных с ним лиц также было взыскано 1,5 млрд рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Олег Сорокин Прокуратура Суд
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных