С Олега Сорокина и его экс-жены взыскали еще 1,4 млрд рублей

Семеновский районный суд постановил взыскать с экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина и его бывшей супруги Элады Нагорной более 1,4 млрд рублей в пользу государства. Такое решение было принято после рассмотрения иска прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В ходе проверки было установлено, что Сорокин, занимая пост главы города, использовал служебное положение в интересах ООО "Специализированный застройщик Старт-Строй". Контрольный пакет в размере 60% долей в этой компании принадлежал его супруге.
По данным прокуратуры, компания помогала легализовать незаконные доходы, выдавая их за законную прибыль. С 2016 по 2022 год Нагорная регулярно получала дивиденды от этой деятельности.
В итоге прокуратура обратилась в суд с требованием признать эти средства необоснованными и вернуть их в бюджет. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и постановил взыскать с супругов более 1,4 млрд рублей.
Ранее по иску Генпрокуратуры РФ с Сорокина и аффилированных с ним лиц также было взыскано 1,5 млрд рублей.
