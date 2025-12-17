Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Общество

Нижегородцам рассказали, как пережить новогоднее застолье без вреда для желудка

17 декабря 2025 16:00 Общество
Нижегородцам рассказали, как пережить новогоднее застолье без вреда для желудка

Фото: Александр Воложанин

Новогодние праздники традиционно ассоциируются с обильными застольями, долгими посиделками и разнообразием блюд, которые сложно встретить в повседневном рационе. Однако именно этот период становится серьезным испытанием для желудочно-кишечного тракта. После каникул врачи фиксируют рост обращений с обострением хронических заболеваний и острыми состояниями.

О том, какие гастроэнтерологические риски таит в себе Новый год и как минимизировать вред для организма, рассказала главный внештатный специалист гастроэнтеролог минздрава Нижегородской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением НОКБ имени Семашко Елена Колодей.

Переедание и обострение хронических болезней

По словам гастроэнтеролога, Новый год — праздник универсальный: за одним столом собираются и абсолютно здоровые люди, и те, кто по состоянию здоровья вынужден постоянно соблюдать диету. Последним удержаться от гастрономических соблазнов особенно сложно, а последствия такого "срыва" могут быть серьезными.

Самая распространенная проблема — переедание. После новогодних праздников в стационары нередко поступают пациенты с обострением язвенной болезни, желчекаменной болезни, а в ряде случаев развивается и острый панкреатит. Особенно уязвимы люди, которые длительное время придерживались щадящего питания, а затем резко дали большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт и поджелудочную железу.

Еще одна опасность праздничного стола — пищевые отравления. Домашние салаты, особенно заправленные майонезом, рыба и другие скоропортящиеся продукты требуют повышенного внимания. Особую осторожность врач советует проявлять с покупными салатами: невозможно точно знать, сколько времени они находятся в витрине и при каких условиях готовились.

Почему нельзя голодать перед праздниками

Некоторые стараются подготовиться к праздникам радикально: практически перестают есть, чтобы "разгрузить" организм или похудеть к новогодней ночи. Однако гастроэнтерологи считают такую тактику опасной.

Резкий выход из диеты и обильное застолье создают чрезмерную нагрузку на организм и могут спровоцировать развитие или обострение хронических заболеваний. При этом многие люди даже не подозревают о наличии у себя гастроэнтерологических проблем, так как они могут долгое время протекать без выраженных симптомов. В такой ситуации праздничное переедание становится пусковым механизмом.

Оптимальный вариант — размеренное питание и отказ от стремления попробовать все блюда за один вечер.

Сочетание блюд и простые правила питания

Даже в праздничные дни можно снизить нагрузку на пищеварительную систему, если учитывать базовые принципы сочетания продуктов. Жирную и мясную пищу рекомендуется дополнять овощами, тогда как привычное сочетание мяса с картофелем гастроэнтерологи считают неблагоприятным для регулярного питания.

Важно и то, как мы пьем. Чай, кофе или компот лучше употреблять не сразу после еды, а примерно через 30-40 минут. Это правило актуально для всех, независимо от наличия заболеваний желудочно-кишечного тракта. Полезно также выпить сок или кефир до приема пищи, так как это улучшает усвоение еды и помогает контролировать аппетит.

Отдельное предостережение касается температурных контрастов: после горячих блюд не стоит сразу есть холодное. Это может вызвать спазм и нарушение пищеварения даже у здоровых людей.

Нужны ли ферменты и лекарства

Новогоднее застолье часто начинается задолго до полуночи и продолжается с перерывами, сопровождаясь алкоголем. В таких условиях пищеварительная система действительно работает на пределе.

При необходимости можно использовать ферментные препараты, но важно помнить: у гастроэнтерологических средств есть строгие правила приема — одни принимаются до еды, другие после. Ферменты, как правило, допускается принимать в конце или после приема пищи, в том числе перед сном, чтобы облегчить работу желудка.

Питание в праздничные дни и после них

Полностью избежать нагрузки в праздничные дни сложно, но ее можно снизить. Врач рекомендует не переедать, ограничивать жирную пищу, внимательно следить за качеством и свежестью продуктов.

Газированные напитки и минеральную воду лучше не употреблять в больших количествах — они усиливают всасывание вредных веществ и усугубляют нагрузку на желудочно-кишечный тракт.
После завершения праздников допустима мягкая "разгрузка" организма: увеличение доли овощей в рационе, кефирный разгрузочный день. Однако стоит помнить, что организм, привыкший за несколько дней к большому объему пищи, будет требовать продолжения (здесь потребуется сила воли).

При склонности к запорам полезен простой вечерний рецепт: стакан кефира с двумя чайными ложками отрубей. Уже через несколько дней такой подход помогает нормализовать работу кишечника, а при регулярном применении способствует снижению уровня холестерина. Утром врач советует выпивать стакан кипяченой воды с лимонным соком и ложкой меда — это полезно и для пищеварения, и для общего самочувствия.

Алкоголь: осторожность прежде всего

В новогодние праздники традиционно возрастает число алкогольных отравлений. Основное правило — обращать внимание на качество напитков. Если что-то вызывает сомнение, от употребления лучше отказаться. Предпочтение стоит отдавать проверенным напиткам, купленным в официальных магазинах.

Гастроэнтеролог настоятельно не рекомендует смешивать алкоголь и экспериментировать с незнакомыми коктейлями. Шампанское, несмотря на кажущуюся легкость, может быстро вызвать опьянение и головную боль. Если организм его "не принимает", лучше выбрать другой напиток и не смешивать его с остальными.

Большой ошибкой является запивание алкоголя минеральной водой — в этом случае увеличивается площадь всасывания вредных веществ. Гораздо безопаснее использовать обычную воду. И главное напоминание врача: безопасных доз алкоголя не существует, а контроль количества выпитого — ключевой фактор сохранения здоровья.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Медицина и здоровье Минздрав Новый год
