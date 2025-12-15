Нижегородцам рассказали, сколько калорий можно сжечь в новогодней суете Общество

Фото: Александр Воложанин

Новогодняя суета помогает нижегородцам сжигать сотни калорий. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главред МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Так, неспешный шопинг способен избавить от 230 килокалорий за час. А если добавить к нему многократные подъемы по лестницам и переноску пакетов, то за 2-3 часа можно потратить до 600 килокалорий.

Украшение елки также превращается в полноценную тренировку. Приседания и наклоны за игрушками помогают сжечь около 170 килокалорий за час.

Не стоит недооценивать и упаковку подарков. Эта, казалось бы, легкая ручная работа "съест" от 70 до 120 килокалорий за час.

А уборка опавших иголок под елкой сжигает до 120 килокалорий всего за полчаса.

