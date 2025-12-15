Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородцам рассказали, сколько калорий можно сжечь в новогодней суете

15 декабря 2025 10:15 Общество
Нижегородцам рассказали, сколько калорий можно сжечь в новогодней суете

Фото: Александр Воложанин

Новогодняя суета помогает нижегородцам сжигать сотни калорий. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главред МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Так, неспешный шопинг способен избавить от 230 килокалорий за час. А если добавить к нему многократные подъемы по лестницам и переноску пакетов, то за 2-3 часа можно потратить до 600 килокалорий. 

Украшение елки также превращается в полноценную тренировку. Приседания и наклоны за игрушками помогают сжечь около 170 килокалорий за час.

Не стоит недооценивать и упаковку подарков. Эта, казалось бы, легкая ручная работа "съест" от 70 до 120 килокалорий за час.

А уборка опавших иголок под елкой сжигает до 120 килокалорий всего за полчаса. 

Ранее нижегородцам рассказали, как не потратить много денег на новогодних распродажах. 

Ранее нижегородцам рассказали, как не потратить много денег на новогодних распродажах.

Медицина и здоровье Новый год
