Нижегородцам рассказали, сколько калорий можно сжечь в новогодней суете

Новогодняя суета помогает нижегородцам сжигать сотни калорий. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главред МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
Так, неспешный шопинг способен избавить от 230 килокалорий за час. А если добавить к нему многократные подъемы по лестницам и переноску пакетов, то за 2-3 часа можно потратить до 600 килокалорий.
Украшение елки также превращается в полноценную тренировку. Приседания и наклоны за игрушками помогают сжечь около 170 килокалорий за час.
Не стоит недооценивать и упаковку подарков. Эта, казалось бы, легкая ручная работа "съест" от 70 до 120 килокалорий за час.
А уборка опавших иголок под елкой сжигает до 120 килокалорий всего за полчаса.
