Нижегородцам сообщили о снижении стоимости "Оливье" на 5% Экономика

Фото: freepik.com

В декабре нижегородцы смогут немного сэкономить: традиционные салаты и мандарины нынче стоят дешевле, чем год назад. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на данные нижегородского ретейлера "СПАР Миддл Волга".

По подсчетам аналитиков, готовые "Оливье" и "Сельдь под шубой" стали дешевле примерно на 5%. Основными причинами подешевевших блюд стали снижение стоимости яиц на 35% и овощей на 30%. Так, порция "Оливье" на четверых обойдется в среднем в 354 рубля, а "Сельдь под шубой" — в 324 рубля.

Эксперты отметили, что спрос на готовые салаты традиционно возрастает в конце года: продажи "новогодних" салатов в декабре растут на 60% по сравнению с ноябрем. Основной пик приходится на 30 и 31 декабря — до плюс 200% и 650% соответственно.

Сильнее всего подешевели мандарины — в среднем на 25%. В частности, китайские сорта стали дешевле на 30%, абхазские — на 10%, марокканские — на 15%. Схожая динамика наблюдается и по апельсинам. В начале месяца килограмм мандаринов стоил около 99 рублей, апельсинов — 124 рубля.

Цены на другие популярные товары к празднику практически не изменились. Например, банка консервированных ананасов весом 565 граммов стоит 169,9 рубля, а бутылка самого доступного "Советского шампанского" — 179,9 рубля.

