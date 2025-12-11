Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 декабря 2025 10:23Опубликовано меню нижегородских осужденных на Новый год
11 декабря 2025 09:19В Советском районе временно отключат отопление из-за ремонта теплосети
11 декабря 2025 09:02Нижегородский аэропорт экстренно принял 15 летевших в Москву самолетов
11 декабря 2025 09:001111 мигрантов выслали из Нижегородской области в 2025 году
11 декабря 2025 08:00Адвокат рассказал о последствиях неуплаты налогов до 1 декабря
11 декабря 2025 07:00Энергетики раскопали центр Нижнего Новгорода без разрешения
10 декабря 2025 19:24Карантин из-за опасного сорняка отменили в Нижегородской области
10 декабря 2025 18:58Нижегородцам рассказали, можно ли садиться рядом с водителем в маршрутках
10 декабря 2025 18:10Первая мощная метель накроет Нижегородскую область
10 декабря 2025 18:04Андрей Гнеушев оценил результаты работы Нижегородской области на подшефных территориях в ДНР
Общество

Опубликовано меню нижегородских осужденных на Новый год

11 декабря 2025 10:23 Общество
Опубликовано меню нижегородских осужденных на Новый год

Фото: Александр Воложанин

В исправительных учреждениях Нижегородской области вовсю готовятся к празднованию Нового года. Для осуждённых, обвиняемых и подозреваемых подготовили праздничное меню и развлекательную программу, сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном управлении ФСИН. 

Праздничный стол: от пюре до пиццы

К новогоднему и рождественскому столу в учреждениях появятся мясные горячие блюда, такие как картофельное пюре с биточками, гуляш, а также овощные и мясные салаты. Меню будет отличаться в зависимости от учреждения — его формированием занимаются сотрудники тыловых подразделений и заведующие столовыми.

Кроме того, осужденные, которые получают зарплату за труд на производственных объектах, могут потратить заработанные средства в кафе и магазинах, расположенных на территории учреждений. В ассортименте — курица-гриль, пельмени, вареники, пицца, бургеры, салаты, фруктовые нарезки, копченая скумбрия, выпечка, мороженое и другие блюда.

А несовершеннолетним подследственным, находящимся в СИЗО, вручат сладкие новогодние подарки.

Развлекательная программа

С 30 декабря 2025 года по 9 января 2026 года в колониях и СИЗО региона пройдут праздничные мероприятия. В учреждениях организуют новогодние концерты с вокальными номерами, сценками, чтением стихов и поздравлениями от администрации.

На экранах покажут новогодние телепередачи и фильмы. В приоритете советская классика, патриотические ленты и картины, пропагандирующие традиционные ценности и ЗОЖ: "Девчата" (0+), "Любовь и голуби" (12+), "Ирония судьбы" (6+), "Карнавальная ночь" (0+), "Москва слезам не верит" (18+), "Кавказская пленница" (6+) и другие.

Также для осужденных запланированы конкурсы и спортивные состязания. Среди них — викторины, выставки новогодних украшений, спартакиады и турниры. В каждом учреждении выберут победителей в номинациях: "Лучшая фигура из снега и льда", "Лучшая новогодняя игрушка" и "Лучшая стенная газета".

Празднование Рождества

Верующим осужденным предоставят возможность посетить храмы и молитвенные комнаты для участия в рождественских богослужениях. Также состоятся тематические выставки и литературные гостиные. 7 января в учреждениях проведут праздничные мероприятия, посвященные Рождеству Христову, с участием священнослужителей Русской Православной Церкви.

В клубах и храмах всех учреждений установят новогодние ели.

Ранее была опубликована программа праздничных мероприятий (0+), которые планируются в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Новый год Рождество ФСИН
Поделиться:
Новости по теме
10 декабря 2025 15:55Опубликованы точные адреса елочных базаров в Нижнем Новгороде
09 декабря 2025 11:49Новогодний фестиваль на Нижегородской ярмарке стартует 12 декабря
08 декабря 2025 17:5517 новых служебных автомобилей вручили сотрудникам нижегородского ГУФСИН
04 декабря 2025 15:14Телефоны в обуви пытались пронести на территорию нижегородского СИЗО-1
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных