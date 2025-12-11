Опубликовано меню нижегородских осужденных на Новый год Общество

Фото: Александр Воложанин

В исправительных учреждениях Нижегородской области вовсю готовятся к празднованию Нового года. Для осуждённых, обвиняемых и подозреваемых подготовили праздничное меню и развлекательную программу, сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном управлении ФСИН.

Праздничный стол: от пюре до пиццы

К новогоднему и рождественскому столу в учреждениях появятся мясные горячие блюда, такие как картофельное пюре с биточками, гуляш, а также овощные и мясные салаты. Меню будет отличаться в зависимости от учреждения — его формированием занимаются сотрудники тыловых подразделений и заведующие столовыми.

Кроме того, осужденные, которые получают зарплату за труд на производственных объектах, могут потратить заработанные средства в кафе и магазинах, расположенных на территории учреждений. В ассортименте — курица-гриль, пельмени, вареники, пицца, бургеры, салаты, фруктовые нарезки, копченая скумбрия, выпечка, мороженое и другие блюда.

А несовершеннолетним подследственным, находящимся в СИЗО, вручат сладкие новогодние подарки.

Развлекательная программа

С 30 декабря 2025 года по 9 января 2026 года в колониях и СИЗО региона пройдут праздничные мероприятия. В учреждениях организуют новогодние концерты с вокальными номерами, сценками, чтением стихов и поздравлениями от администрации.

На экранах покажут новогодние телепередачи и фильмы. В приоритете советская классика, патриотические ленты и картины, пропагандирующие традиционные ценности и ЗОЖ: "Девчата" (0+), "Любовь и голуби" (12+), "Ирония судьбы" (6+), "Карнавальная ночь" (0+), "Москва слезам не верит" (18+), "Кавказская пленница" (6+) и другие.

Также для осужденных запланированы конкурсы и спортивные состязания. Среди них — викторины, выставки новогодних украшений, спартакиады и турниры. В каждом учреждении выберут победителей в номинациях: "Лучшая фигура из снега и льда", "Лучшая новогодняя игрушка" и "Лучшая стенная газета".

Празднование Рождества

Верующим осужденным предоставят возможность посетить храмы и молитвенные комнаты для участия в рождественских богослужениях. Также состоятся тематические выставки и литературные гостиные. 7 января в учреждениях проведут праздничные мероприятия, посвященные Рождеству Христову, с участием священнослужителей Русской Православной Церкви.

В клубах и храмах всех учреждений установят новогодние ели.

Ранее была опубликована программа праздничных мероприятий (0+), которые планируются в Нижнем Новгороде.