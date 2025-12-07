Стоимость новогодних подарков в Нижегородской области выросла на 10% Общество

В Нижегородской области зафиксировано подорожание новогодних сладких подарков, сообщает издание "Живем в Нижнем".

Согласно данным аналитического центра "Чек Индекс", стоимость праздничных наборов в 2025 году увеличилась на 10–11% по сравнению с прошлым годом.

Наибольшим спросом в ноябре пользуются подарочные коробки весом от 800 граммов до 1 килограмма. За год их цена выросла на 11%, а количество покупок увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Кроме того, шоколадные подарки весом 200–300 граммов также подорожали на 11%, а наборы массой 500–600 граммов — на 10%. Аналитики отмечают, что нижегородцы традиционно отдают предпочтение наборам с конфетами на основе молочного шоколада.

Ранее сообщалось, что жительницы Нижнего Новгорода планируют потратить на подготовку к Новому году около 6 550 рублей.

Напомним также, что новогодние ярмарки (0+) в Нижнем Новгороде откроются с 20 декабря.