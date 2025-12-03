Диетолог Пичугина дала советы по составлению новогоднего меню Общество

Многие люди перед Новым годом стремятся похудеть, чтобы идеально выглядеть в праздничном наряде. Однако такая жёсткая диета может быть опасной для здоровья. Диетолог Инна Пичугина предупреждает, что строгие ограничения в питании могут привести к негативным последствиям для организма.

Одной из главных опасностей экстремального похудения является риск срыва. Длительное голодание вызывает дефицит необходимых витаминов и минералов. В результате организм начинает подавать сигналы голода, что часто приводит к неконтролируемому перееданию во время праздничного застолья.

Чтобы избежать таких срывов, Инна Пичугина рекомендует придерживаться полноценного питания в предновогодний период. Для здорового пищеварения можно употреблять кисломолочные продукты, богатые пробиотиками.Эксперт советует не создавать искусственный дефицит калорий и не ограничивать себя в еде. Вместо этого лучше заранее продумать новогоднее меню и сервировку стола.

Для контроля порций можно использовать небольшие тарелки. Это психологический трюк: чем меньше тарелка, тем меньше кажется порция, и вы съедите ровно столько, сколько нужно. Также стоит сделать акцент на лёгких салатах, которые не только вкусные, но и низкокалорийные.

Вместо жарки продуктов лучше их запекать. Это поможет сохранить полезные вещества и снизить калорийность блюд. Изготовление домашних соусов без майонеза также является эффективным способом уменьшить количество калорий.

Важно ограничить употребление копчёных и чрезмерно солёных блюд, так как они могут повысить артериальное давление и вызвать отёки. Вместо сладких газировок и пакетированных соков лучше пить простую воду. И не забывайте об умеренности в употреблении алкоголя, приводит рекомендации диетолога 360.ru.