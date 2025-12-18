Защита от патентного троллинга: нижегородскому бизнесу дали советы Экономика

Фото: Полина Зубова

В 2025 году был зафиксирован рост обращений от нижегородских предпринимателей, ставших объектами так называемого патентного троллинга, к бизнес-омбудсмену. Всего поступило 6 жалоб, тогда как в 2024 году их было 4. Об этом сообщается на сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей региона.

Чаще всего в подобные ситуации попадают представители малого бизнеса, торгующие сувенирами, канцтоварами и другими товарами массового спроса.

Суть жалоб одинакова: предприниматели сталкиваются с исками от компаний и частных лиц, которые регистрируют товарные знаки не для использования, а с целью взыскания компенсаций за их предполагаемое нарушение. Такие структуры, не производящие товаров, собирают обширные портфели прав на популярные фразы, изображения или даже форму продукции.

Как пояснила общественный помощник омбудсмена по авторским правам Анастасия Игнатьева, в портфелях патентных троллей можно найти зарегистрированные словосочетания вроде "Душа компании", "Для блеска глаз", "Человеку, у которого есть все", а также домены и визуальные элементы популярных товаров. Также такие компании нередко выкупают права на результаты интеллектуальной деятельности или право предъявлять претензии к предполагаемым нарушителям, а затем оформляют с правообладателями соглашения о предоставлении юридических услуг. После фиксации нарушения они направляют претензии и подают иски.

"Сталкиваясь с такими случаями, мы понимаем, что юридически предприниматель является нарушителем, но в той же мере его можно считать и пострадавшей стороной, ведь он данный товар не украл, а законно приобрел у поставщиков", - отметил бизнес-омбусмен Павел Солодкий.

Он добавил, что приоритетной задачей является снижение негативных последствий для малого бизнеса, чтобы финансовые санкции не стали причиной банкротства предпринимателя.

Одним из ярких примеров стал случай осенью 2025 года, когда предпринимательница, продававшая маникюрные наборы, закупленные на московском оптовом рынке, получила иск на 50 000 рублей за использование товарного знака на упаковке. Дополнительно с нее потребовали 8636 рублей судебных издержек. Благодаря вмешательству омбудсмена и юридической поддержке удалось заключить досудебное соглашение: сумма компенсации снижена до 10 000 рублей, судебные расходы исключены, а выплата распределена на два месяца.



В 2024 году аналогичным образом были урегулированы три дела. В 2025 году по двум жалобам претензии признаны необоснованными, еще по одному случаю размер компенсации удалось сократить.

Бизнес-омбудсмен призывает предпринимателей быть внимательнее при продаже товаров с изображениями популярных персонажей, использовании фотографий из неизвестных источников и работе с неофициальными поставщиками.

Для снижения рисков рекомендуется включать в договоры с поставщиками пункт, подтверждающий, что товар введен в оборот законно и не нарушает прав третьих лиц. Это может стать основанием для предъявления регресса к поставщику в случае претензий. Также можно проверить наличие зарегистрированных товарных знаков на сайте Роспатента: https://searchplatform.rospatent.gov.ru/. Кроме того, сейчас аппарат бизнес-омбудсмена готовит к выпуску брошюру с рекомендациями по снижению рисков в сфере авторского права.

Также бизнес-омбудсмен напомнил, что с 4 января 2026 года вступит в силу обновленная редакция статьи 1250 Гражданского кодекса РФ. Она позволит предпринимателям, которые понесли убытки из-за чужих нарушений прав, требовать компенсации от виновных сторон, включая суммы, выплаченные третьим лицам.

Ранее Павел Солодкий рассказал, что в 2025 году в аппарат омбудсмена поступило 188 жалоб — на 22 больше, чем за аналогичный период прошлого года.