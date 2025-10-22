Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Бизнес-омбудсмен помог восстановить права 70 нижегородских предпринимателей

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий на пресс-конференции в "Академии Маяк" подвел итоги работы за девять месяцев 2025 года, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам Солодкого, за отчетный период поступило 140 жалоб от предпринимателей, на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 16 касаются уголовных дел. По административным делам зафиксировано 106 жалоб. Всего было рассмотрено 133 обращения, из которых в 70 случаях права предпринимателей удалось восстановить полностью или частично.

Омбудсмен отметил, что обращения поступают как от представителей микробизнеса, так и от крупных предприятий. Одним из направлений работы стало участие в судебных процессах: если в прошлом году аппарат уполномоченного участвовал в 39 делах, то в этом году — уже в 50.

Особое внимание Солодкий уделил уголовному преследованию предпринимателей. Он подчеркнул, что зачастую возбуждение уголовного дела воспринимается бизнесом как форма давления.

"Приходится аппарату Уполномоченного вступаться, потому что порой там, где нужно защитить права предпринимателей, отказывают в возбуждении уголовного дела. Один из таких примеров был ярко выраженный случай в прошлом году. Нашего предпринимателя "кинули" на 250 миллионов рублей. Он отправил [деньги] за границу, и найти, кто этот мошенник, не удалось. И, конечно, чтобы доказать, что это не он вывел деньги, пришлось ему обращаться в МВД, и, к сожалению, был отказ от возбуждения дела. Мы встали на его сторону и смогли добиться возбуждения, потом — закрытия дела, и его оправдали: он оказался пострадавшей стороной, это не был его злой умысел", — рассказал Солодкий.

Среди других актуальных проблем — жалобы на энергоснабжающие компании, срывы сроков подключения к электросетям, а также трудности с маркировкой товаров. Особенно сильно, по словам Солодкого, от новых требований страдают представители микробизнеса, торгующие трикотажем и чулочно-носочными изделиями, поскольку у них нет необходимых ресурсов для соблюдения всех норм.

Количество жалоб по земельным и имущественным вопросам снизилось вдвое — до 7. В то же время выросло число обращений в транспортной сфере и в области природопользования.

Особое внимание бизнес-омбудсмен уделил теме штрафов. Нижегородские предприниматели часто не знают, что могут обратиться к уполномоченному до начала любой проверки — как со стороны контрольно-надзорных органов, так и силовых структур. По словам Солодкого, если предприниматель сообщает о проверке заранее, аппарат может проконтролировать её законность, проверить согласование с прокуратурой, соблюдение сроков и других процедурных требований.

В результате такой превентивной работы в 86% случаев удаётся добиться положительного исхода по жалобам, связанным с административными штрафами. В ряде ситуаций штрафы отменяются, заменяются на предупреждение или значительно снижаются по решению суда.

Кроме того, Солодкий прокомментировал законопроект Минюста об "адвокатской монополии". По его словам, инициатива повысит нагрузку на адвокатов и может повлечь за собой бюрократию и коррупционные риски.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

бизнес Павел Солодкий Уполномоченный по правам предпринимателей
Новости по теме
30 сентября 2025 19:18Нижегородский предприниматель добился отмены штрафа после выявления ошибки в ЕГРН
04 августа 2025 17:15Солодкий инициировал обсуждение рисков "адвокатской монополии" для бизнеса
11 июня 2025 18:40Таможня вернет нижегородскому бизнесмену более 500 тысяч рублей
