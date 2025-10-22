Бизнес-омбудсмен Солодкий выступил против адвокатской монополии Экономика

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий выступил против инициативы Минюста о введении "адвокатской монополии". На пресс-конференции 21 октября он сообщил, что подготовлено официальное обращение в Министерство юстиции РФ и Государственную думу с критикой законопроекта, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Речь идет о законопроекте, опубликованном Минюстом летом 2025 года. Документ предполагает, что с 2028 года представлять интересы граждан и организаций в судах смогут только лица, обладающие статусом адвоката. Исключения предусмотрены лишь для ограниченного круга случаев, например, в трудовых спорах от имени работодателей.

По словам Солодкого, реализация этой инициативы приведет к значительной нагрузке на адвокатское сообщество. В 2024 году, по его данным, в России было рассмотрено около 42 млн судебных дел. Даже если число адвокатов в стране возрастет до 100 тысяч, каждому придется вести по 420 дел ежегодно — 1,1 дела в день без выходных и отпусков.

"В Нижегородкой области на 900 действующих адвокатов пришлось бы 486 дел в год на каждого, то есть 1,3. При этом опытные адвокаты признают, что качественно вести можно в год лишь 60-80 дел", — отметил Солодкий.

Он подчеркнул, что такие изменения неизбежно приведут к увеличению сроков рассмотрения дел. Например, типичный спор по ДТП, который сейчас длится 6-8 месяцев, может затянуться на годы.

Кроме того, омбудсмен обратил внимание на экономические последствия для бизнеса. Юридические компании и индивидуальные предприниматели создают тысячи рабочих мест, платят налоги и официальные зарплаты. У многих крупных компаний есть собственные юристы, которым они доверяют.

В случае принятия закона, услуги представительства в суде для малых бизнесов подорожают на 200-300%, что влечет за собой бюрократию и коррупционные риски.

Солодкий напомнил, что не каждый юрист может стать адвокатом. Для этого необходимо высшее юридическое образование, не менее двух лет стажа, успешная сдача квалификационного экзамена (который сдают с первого раза лишь 20–30% кандидатов) и вступление в адвокатскую палату.

По мнению омбудсмена, существующая система должна быть сохранена. Он подчеркнул, что на рынке есть как недобросовестные юристы, так и некомпетентные адвокаты, и проблема качества услуг не решается путем ограничения доступа к профессии.

"Мне кажется, это как раз тот случай, когда у нас некоторые выступают с инициативой: "Когда болит голова — нужно голову отрубить". Знаете, когда я разговаривал с некоторыми инициаторами, то спрашивал: почему вы хотите монополизировать? — "Потому что, вы знаете, очень некачественные юридические услуги есть". Я говорю: бестолковых адвокатов меньше, в процентном отношении, чем юристов? Да нет. Поэтому халтурщики есть везде", — резюмировал бизнес-омбудсмен.

Ранее Солодкий обсудил риски инициативы с общественными помощниками и представителями юридического сообщества Нижегородской области.