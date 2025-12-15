Павел Солодкий рассказал, как бизнес справляется с отсутствием интернета

Фото:
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий по просьбе НИА "Нижний Новгород" прокомментировал ситуацию с перебоями мобильного интернета в регионе и их влияние на работу бизнеса.
"Конечно, для бизнеса есть трудности, давайте говорить честно. Иногда клиент не может рассчитаться за свою услугу или продукт. Но жалоб к нам не было, потому что бизнес относится с пониманием. Во-первых, это временно, во-вторых — неизбежно. Мы понимаем, почему это происходит", — отметил Солодкий.
Омбудсмен подчеркнул, что без подобных мер сейчас не обойтись. При этом продолжает расширяться проводного интернета, что помогает частично компенсировать проблемы со связью.
А необходимость временных ограничениях работы мобильного интернета ради безопасности от БПЛА Солодкий сравнил с пандемией.
"Бизнес адаптируется. Это как во время коронавируса: было плохо, но альтернативы не было. Здесь ситуация ещё более очевидная", — добавил он.
Напомним, что на прошлой неделе жители Нижнего Новгорода вновь столкнулись с перебоями мобильного интернета. Жалобы поступали из разных районов города.
Глеб Никитин ранее объяснил, что временное ограничение связи необходимо для защиты населения и стратегических объектов, которые могут стать целями ударов ВСУ, и попросил отнестись к мерам с пониманием.
В Нижегородской области действует карта с точками бесплатного Wi-Fi. Она создана специально на случай подобных ситуаций и позволяет найти ближайшее место с доступом к интернету. Пользоваться картой можно даже без подключения к сети. Кроме того, в случае сбоев продолжают функционировать приложения "белого списка", доступ к которым сохраняется вне зависимости от состояния сети. Недавно туда включили три нижегородских цифровых сервиса.
