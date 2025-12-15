  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
15 декабря 2025 14:22В ВТБ рассказали, что инвесторам нужно сделать до Нового года
15 декабря 2025 14:18Нижегородские предприниматели стали в 2 раза чаще жаловаться на налоги
15 декабря 2025 14:00"Нижегородавтодор" погасил более 83 млн рублей долга по зарплате
15 декабря 2025 10:40Более 20% нижегородцев готовы снизить зарплатные ожидания ради трудоустройства
15 декабря 2025 09:23Озвучена средняя зарплата нижегородцев
13 декабря 2025 13:25Нижегородка проиграла суд "Союзмультфильму" из-за бренда с Карлсоном
13 декабря 2025 12:13Заречный филиал кадрового центра открылся после модернизации
12 декабря 2025 17:20Еще 1,6 млрд рублей требуют с Volkswagen по долгам Горьковскому автозаводу
12 декабря 2025 16:56Развитие сельского хозяйства и агротуризма обсудили в Нижегородской области
12 декабря 2025 16:19Нижегородские предприниматели могут оставить обращения по проблемным вопросам с помощью платформы обратной связи
Экономика

Нижегородские предприниматели стали в 2 раза чаще жаловаться на налоги

15 декабря 2025 14:18 Экономика
Нижегородские предприниматели стали в 2 раза чаще жаловаться на налоги

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий подвел итоги работы аппарата за 2025 год, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

В течение года в аппарат омбудсмена поступило 188 жалоб — на 22 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 21 обращение касалось уголовных дел, 149 — административных. Всего было рассмотрено 173 жалобы.

Наиболее часто предприниматели жаловались на сложности с размещением нестационарных торговых объектов, подключением к электросетям, а также на налоговое давление. Жалоб по налоговой тематике поступило 15 — почти вдвое больше, чем в 2024 году. Также выросло количество обращений, связанных с перевозками и нарушением интеллектуальных прав.

Поступали жалобы и на непрозрачность процедур вскрытия конвертов при организации торгов. После передачи этих полномочий от городского департамента к АНО предприниматели стали сомневаться в открытости процесса.

Одним из наиболее проблемных ведомств предприниматели назвали Росприроднадзор. Это связано с расширением перечня плательщиков экологического сбора с января 2025 года. Под его действие попали, в частности, производители одежды и издатели полиграфии. Штрафы достигают 500 тысяч рублей, однако в ряде случаев аппарату омбудсмена удалось добиться в суде замены наказания на предупреждение.

По данным следственных органов, за девять месяцев 2025 года возбуждено 114 уголовных дел по экономическим статьям. Это немного меньше, чем в прошлом году. В 9 из 21 случаев, по которым обращались предприниматели, удалось добиться прекращения уголовного преследования или изменения меры пресечения.

Были и обратные ситуации — предприниматели сами просили помощи в возбуждении дел, чаще всего по фактам кражи или мошенничества, когда полиция отказывалась начинать расследование.

Среди системных проблем бизнеса Солодкий выделил высокую ключевую ставку, которая на протяжении всего года ограничивала возможности для развития. По его словам, кредиты под 25-28% становятся доступны только в условиях крайней необходимости, а бизнес зачастую не в состоянии одновременно обслуживать долг и инвестировать в развитие.

Вторым важным фактором стала налоговая реформа. Возникли конфликты между представителями разных категорий — самозанятыми, микробизнесом, средними и крупными компаниями. Разные налоговые режимы, по мнению омбудсмена, создают неравные условия и толкают некоторых участников рынка к полулегальным схемам.

Отдельную обеспокоенность вызывает кадровый дефицит. Сегодня вопрос не в том, где купить оборудование, а в том, кто на нем будет работать. Крупные предприятия вынуждены предлагать сотрудникам социальные бонусы, чтобы удержать квалифицированные кадры.

Также Солодкий отметил, что меры поддержки бизнеса в 2025 году стали скромнее — как на федеральном, так и на региональном уровне. Несмотря на это, аппарат омбудсмена продолжает активно работать с предпринимателями. В течение года проводились разъяснительные мероприятия, в том числе совместно с налоговой и миграционной службой. Особое внимание уделялось изменениям в миграционном законодательстве, которые особенно важны для тех, кто работает с иностранными сотрудниками.

Ранее сообщалось, что Солодкий высказался против "адвокатской монополии".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Павел Солодкий Уполномоченный по правам предпринимателей
Поделиться:
Новости по теме
28 ноября 2025 11:39Нижегородские предприниматели узнали о налоговых изменениях
26 ноября 2025 18:52Правительство РФ с 2026 года начнёт планомерную борьбу с неуплатой налогов
22 октября 2025 14:46Бизнес-омбудсмен помог восстановить права 70 нижегородских предпринимателей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных