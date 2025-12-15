Нижегородские предприниматели стали в 2 раза чаще жаловаться на налоги Экономика

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий подвел итоги работы аппарата за 2025 год, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

В течение года в аппарат омбудсмена поступило 188 жалоб — на 22 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 21 обращение касалось уголовных дел, 149 — административных. Всего было рассмотрено 173 жалобы.

Наиболее часто предприниматели жаловались на сложности с размещением нестационарных торговых объектов, подключением к электросетям, а также на налоговое давление. Жалоб по налоговой тематике поступило 15 — почти вдвое больше, чем в 2024 году. Также выросло количество обращений, связанных с перевозками и нарушением интеллектуальных прав.

Поступали жалобы и на непрозрачность процедур вскрытия конвертов при организации торгов. После передачи этих полномочий от городского департамента к АНО предприниматели стали сомневаться в открытости процесса.

Одним из наиболее проблемных ведомств предприниматели назвали Росприроднадзор. Это связано с расширением перечня плательщиков экологического сбора с января 2025 года. Под его действие попали, в частности, производители одежды и издатели полиграфии. Штрафы достигают 500 тысяч рублей, однако в ряде случаев аппарату омбудсмена удалось добиться в суде замены наказания на предупреждение.

По данным следственных органов, за девять месяцев 2025 года возбуждено 114 уголовных дел по экономическим статьям. Это немного меньше, чем в прошлом году. В 9 из 21 случаев, по которым обращались предприниматели, удалось добиться прекращения уголовного преследования или изменения меры пресечения.

Были и обратные ситуации — предприниматели сами просили помощи в возбуждении дел, чаще всего по фактам кражи или мошенничества, когда полиция отказывалась начинать расследование.

Среди системных проблем бизнеса Солодкий выделил высокую ключевую ставку, которая на протяжении всего года ограничивала возможности для развития. По его словам, кредиты под 25-28% становятся доступны только в условиях крайней необходимости, а бизнес зачастую не в состоянии одновременно обслуживать долг и инвестировать в развитие.

Вторым важным фактором стала налоговая реформа. Возникли конфликты между представителями разных категорий — самозанятыми, микробизнесом, средними и крупными компаниями. Разные налоговые режимы, по мнению омбудсмена, создают неравные условия и толкают некоторых участников рынка к полулегальным схемам.

Отдельную обеспокоенность вызывает кадровый дефицит. Сегодня вопрос не в том, где купить оборудование, а в том, кто на нем будет работать. Крупные предприятия вынуждены предлагать сотрудникам социальные бонусы, чтобы удержать квалифицированные кадры.

Также Солодкий отметил, что меры поддержки бизнеса в 2025 году стали скромнее — как на федеральном, так и на региональном уровне. Несмотря на это, аппарат омбудсмена продолжает активно работать с предпринимателями. В течение года проводились разъяснительные мероприятия, в том числе совместно с налоговой и миграционной службой. Особое внимание уделялось изменениям в миграционном законодательстве, которые особенно важны для тех, кто работает с иностранными сотрудниками.

