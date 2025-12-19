Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Общество

Специалисты Минлесхоза дали советы по выбору живой новогодней ели

19 декабря 2025 17:00 Общество
Специалисты Минлесхоза дали советы по выбору живой новогодней ели

Фото: с сайта ru.freepik.com

Многие любят накануне Нового года приносить домой живые хвойные деревья - как традиционный символ настоящего праздника. Главное - выбрать лесную красавицу, которая простоит долго, радуя внешним видом и ароматом, а не начавшими осыпаться иголками.

Специалисты советуют сначала определиться с видом дерева, которое украсит дом: ель отличается классическим силуэтом и насыщенным хвойным ароматом; пихта сохраняет свежесть дольше всех, а сосна лучше всего подходит для тёплой квартиры.

При покупке дерева важно обратить внимание на хвою: она должна быть упругой, ярко-зелёной и не осыпаться при небольшом потряхивании. Свежий лесной аромат — ещё один признак качественного дерева.

Рекомендуется попросить продавца обновить срез ствола, чтобы ёлка могла лучше впитывать воду. Для транспортировки лучше использовать защитную сетку, чтобы ветки не обломились.

Сразу заносить дерево в тёплую комнату не стоит. Лучше дать ему адаптироваться в прохладном месте — на балконе или в подъезде — в течение суток. После этого ёлку следует установить в самом прохладном углу квартиры, подальше от батарей и прямых солнечных лучей.

Для поддержания свежести дерева можно использовать ведро с влажным песком или водой. В воду рекомендуется добавить таблетку аспирина для предотвращения гниения и немного сахара для питания, приводит 360.ru рекомендации специалистов Минлесхоза.

Перед установкой нужно очистить нижнюю часть ствола от коры примерно на 10 сантиметров и сделать свежий срез. Затем ёлку можно закрепить в ведре. Для дополнительного ухода ствол можно обмотать влажной тканью, а хвою периодически опрыскивать водой из пульверизатора. Эти простые шаги помогут сохранить елку пушистой и ароматной на протяжении всех новогодних праздников.

Напомним, жители Нижнего Новгорода смогут приобрести живые ели, сосны и праздничные украшения на официальных ёлочных базарах, которые начали работу 11 декабря. Кроме того, можно самостоятельно - и буквально за копейки - выбрать дерево в одном из лесничеств нижегородской области

Минлесхоз Новый год Праздники
