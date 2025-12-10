Опубликованы точные адреса елочных базаров в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Жители Нижнего Новгорода смогут приобрести живые ели, сосны и праздничные украшения на официальных ёлочных базарах, которые начнут работу уже завтра, 11 декабря. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте развития предпринимательства городской администрации.

По результатам аукционов елочные базары откроются на Южном шоссе, 35 (у ТЦ "Перекресток"), на улице Плотникова, 4а (около автостоянки), на улице Чаадаева, 28 (у ТЦ "Вишневый сад"), на площади Жукова, 7.

Базары будут работать ежедневно с 11 по 31 декабря включительно.

Ранее сообщалось, что 12 декабря на Нижегородской ярмарке откроется новогодний фестиваль (0+) с катком и фотозонами. А 20 декабря в центре города откроются новогодние ярмарки (0+).