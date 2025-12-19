Эксперт-мониторинг событий с 12 по 19 декабря 2025 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции. Темы недели – "Наследие Орды", "Нижегородская область подтверждает статус одного из самых востребованных туристических направлений в стране", "В Нижегородской области принят самый сложный бюджет за последние годы".

Федеральная тема – "Наследие Орды"

Эксперт "Минин-центра", доцент кафедры философии и теологии НГПУ им. К. Минина, канд. филос. наук Даниил Семикопов:

"В среде патриотической общественности Теlegram мы наблюдаем очередной виток споров вокруг образа Орды. Кирилл Кабанов, политик и публицист "правых" взглядов, рассказал о своем разговоре с неким высокопоставленным чиновником, который является сторонником евразийского проекта по интеграции России в исламский мир. Речь идет о том, чтоб "присягнуть орде и стать московским ханством в составе великого турана или всемирного халифата". Пост собрал за короткое время около миллиона просмотров.

Оппонентами Кабанова выступили представители "левых" взглядов, тут же усомнившиеся в существовании высокопоставленного чиновника и обвинившие автора в разжигании межнациональной розни и национализме.

Очень быстро спор закрутился вокруг евразийства, которое стало отождествляться с ордынством. И та и другая сторона высказали про оппонентов много нехорошего, традиционно обвинили друг друга в западничестве и подрыве российской государственности.

И та и другая сторона валили все в кучу, не особо церемонясь. Возьмем, к примеру, обвинения Анны Шафран: "Орда — наш враг, принесший на Русь кровь и разрушения. Этот же тезис применим ко всем западникам, которые под теми или иными предлогами появлялись на русских землях: кровь и разорение — их вклад в наше историческое "развитие"… Евразийство в его нынешнем изводе, отнимающее у русских людей всякое право на самостоятельное развитие, в чистом виде русофобия. Евразийцы бесцеремонно переписывают историю, подменяют нашу ментальность западной, отнимая у России её память. Норманнская теория, якобы прародительница русской государственности, — придумка немецких придворных историков". Но данный поток сознания собственно никакого отношения к здравой критике евразийства не имеет. Смешались в кучу кони, люди, западничество, орда, норманны…

Складывается впечатление, что оппоненты евразийства не очень понимают суть учения этой философской школы. Классическое евразийство – это на самом деле крайне этатистская, имперская, православная идеология, являющаяся прямой противоположностью западничеству. Суть его в том, что Россия никогда и не была западом, и восточный характер России как раз и выразился в революции большевиков. Не было среди евразийцев и апологетов норманнской теории. Ошибочно и отождествлять евразийцев с ордынцами, т.к. никто из них не считал Россию – Ордою. Они скорее противопоставляли Россию евразийскую России европейской. В пользу первой, конечно.

Помимо этого, надо разделять основателей евразийства от возникшего чуть позднее правого и левого евразийства, а взгляды этих евразийцев надо отделять от идей Льва Гумилева и смелых построений современного евразийства, которое тоже существует в двух изводах: ультраправом традиционализме Александра Дугина и левом скифстве Павла Зарифуллина и его сподвижников. Оба этих течения спорят сейчас о правопреемстве, так что картина очень сложна. Но в любом случае в евразийстве ключевая роль принадлежит именно России, которая и является истинной евразийской империей, наследуя именно в этом смысле империи Чингисхана.

Определенный пиетет перед образом Чингисхана, провозгласившего утопический проект империи от моря до моря, действительно приводит к апологии Орды. В этом, впрочем, обвиняли еще Гумилева. Эту линию мы сейчас находим в левом евразийстве. Так, скиф и белорусский коммунист Дзермант, делает следующее смелое заявление: "Псевдорусские националисты (Холмогоров, Антоновский, Дюков) в своем антиевразийском угаре пытались доказать, что в русской традиции отношение к термину Орда было сугубо негативным… Но это ложь". И далее Дзермант цитирует "Задонщину", в которой Москва названа Залесской ордой, следом заявляя о своей любви к Чингисхану и необходимости поставить памятник монгольскому императору не только в Забайкалье, но и в Москве.

И вот здесь бы хотелось вспомнить о том, что за преемственность Москвы от Орды выступают не только левые евразийцы, но и в частности представители ДУМ РФ, зампредседателя которого Дамир Мухетдинов наделал в свое время шуму с требованием рассматривать в качестве политических истоков Руси Хазарский каганат и Золотую Орду. "Ордынство" вписывается не только в евразийский, но и в панисламистский и пантюркистский проекты.

Давайте рассмотрим возможность реабилитации термина "Орда" с точки зрения нашего государственного самосознания. В основе этого самосознания лежит культурная память русского народа, который остается государствообразующим этносом на протяжении всех столетий бурной истории России. В его культурной памяти есть образ Золотой Орды и татаро-монгольского нашествия, и образ этот почти исключительно негативный. Один из крупнейших специалистов по истории Руси XIII века, профессор Антон Горский, говорит следующее: "Зависимость русских земель от Орды, несомненно, имела место и осознавалась людьми той эпохи как зависимость тяжелая. Об этом говорят и приведенные выше определения: "томление", "насилье", "неволя", "рабство" — все это указания на крайне высокую степень угнетения". Обратимся к фактам. Татаро-монгольское нашествие затронуло Северо-Восточную и Южную Русь, нетронутыми оказались земли Великого Новгорода и Пскова. На тех землях, которые подверглись нашествию, было уничтожено до двух третей городов, из этих городов половина потом не восстановилась, то есть от них остались только имена. Мы потеряли бесчисленные памятники искусства и литературы, утратили ряд ремесел, в частности, искусство каменного зодчества. Людские потери также были огромны. Добавим к этому дальнейшие набеги и увод в полон бесчисленного множества русских людей.

Отметим, что Русь так и не стала одним из улусов Орды, что не произошло оккупации, и что русские люди с самого начала катастрофы стали работать над будущим освобождением.

Да. Орда оказала огромное влияние на нашу историю, в том числе и на формирование политических институтов. Освобождение от ига требовало консолидации княжеств и централизации власти. Так и возникает Московское царство с его неограниченной властью царя. Противостояние Орде сформировало Русь и превратило её в империю. И вот эту диалектику очень точно увидело евразийство, бывшее реакцией на новый революционный кризис.

Но уместно ли в связи с этим ставить памятник Чингисхану в Москве или переписывать историю через "ордынскую" призму? Реальная история вся в полутонах, а культурная память мифологична, то есть черно-бела. И черный образ Орды может поменяться только на белый. Но такой положительный образ фактически отменит всю героическую историю борьбы русского народа с татаро-монгольским игом. Это будет великой смутой для нашего национального самосознания, и подобные изменения в культурной памяти возможны только в случае цивилизационного поражения, которое русский народ не претерпел. Русские победили Орду и её наследников, а не наоборот, что и сформировало не только культурную память, но и политическую традицию.

Помимо этого, такое почитание Орды льет воду на мельницу вовсе не евразийского проекта, а панисламизма и пантюркизма, хотя исторически первоначальная орда была откровенно враждебной исламу. Но зачем нам им в этом подыгрывать?

Есть и еще один немаловажный момент. Очевидно, что политический национализм одна из базовых политических моделей современности. При этом национализм всегда предполагает борьбу, являясь в этом смысле тупиковым мировоззрением. Требование суверенитета и особых прав для своего народа развалило все старые империи. Не стал исключением и Советский Союз, сам воспитавший новых националистов в союзных республиках. Наследие союза в виде так называемых национальных республик опасно и для нашей Российской Федерации. При этом при кризисе политической системы национализм не может не усиливаться. Люди чувствуют себя не защищенными и начинают объединяться на основе базовой идентичности.

В многонациональном государстве, каким и является наша Российская Федерация, при том, что в нем есть государствообразующий народ, все народы должны быть равны. В России же зачастую складывалось так, что русский народ, тянувший на себе все государство, оказывался в униженном положении. Между тем это и есть одна из основных проблем, провоцирующих русский национализм. Государство не может обеспечить соблюдение прав государствообразующего народа, оно само обращается к нему за помощью. Ничего не напоминает? Не так ли было и вовремя революционного кризиса начала XX века, когда падающая монархия вдруг решила опереться на русский национализм?

В этом плане русский национализм есть именно реакция на внутренний межнациональный и социальный кризис. При подобном развитии событий национальные конфликты неизбежны и надо не давить национализмы, создавая критическую массу, а предлагать наднациональный проект, выгодный всем народам России и в первую очередь русскому, т.к. без русского народа никакой цивилизационный проект реализовать невозможно.

Таковым вполне бы мог стать евразийский цивилизационный проект, направленный на возрождение России как единого многонационального постимперского пространства. Но проект этот должен опираться на русский народ с его универсальной миссией православного катехона, выступающего гарантом стабильности на всем многонациональном и многоконфессиональном пространстве Евразии, что и предполагалось в классическом евразийстве с его идеалом соборности как единства в многообразии".

Региональная тема – "Нижегородская область подтверждает статус одного из самых востребованных туристических направлений в стране"

Эксперт "Минин-центра", директор АНО "Природно - культурный центр "Артёмовские луга" Алексей Гроза:

"В 2025 году Нижегородская область активно проявила себя в индустрии туризма, и это отразилось в общественном признании и сохранении туристического потока, несмотря на снижение покупательской способности.

Нижегородская область - "Регион событийного туризма". В рамках проведения международной премии Russian Event Awards (18+) наш регион завоевал 24 награды! Это лучший результат в стране.

Эксперты отметили мероприятия разной тематики и масштаба - от колоритных фестивалей сельского туризма до международных выставок современного искусства. Нижегородская область взяла сразу 5 гран-при. Одна из наград - за мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В списке побед сразу два события из Семенова - фестиваль-встреча "Русский съезд" (0+) и фестиваль народных художественных промыслов "Золотая хохлома" (0+), который собрал в этом году более 41 тысячи гостей. Также гран-при удостоены Международная биеннале экологического искусства (18+) и Международный фестиваль искусств "Пушкин без границ" (0+) в Большом Болдине.

В 2025 году Нижний Новгород признан лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса экспертами Национальной гостиничной премии. Туризм - это мощный драйвер развития экономики региона. С каждым годом увеличивается спрос туристов на размещение в отелях. И правительство Нижегородской области вместе с инвесторами и отельерами ведут плановую работу по увеличению номерного фонда. До 2030 года планируют создать более 2300 гостиничных номеров только в рамках федеральной программы льготного кредитования.

Первая Международная биеннале экологического искусства признана лучшим креативным событием года на пятой юбилейной российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards. Это главная награда для всех, кто развивает российскую креативную экономику и содействует развитию туризма и привлекательности региона.

Биеннале экологического искусства стала крупнейшей инициативой в сфере эко-арта, а Нижний Новгород - пространством для международного диалога о взаимоотношениях человека и природы. Проект объединил более 110 современных художников из 45 стран мира. На выставках были представлены произведения разных жанров: инсталляции, видеоарт, фотография, живописные, графические и скульптурные работы. Площадки биеннале, разбросанные по всему центру (и не только) города, за полгода проведения посетило более 173 тысяч человек!

Нижегородская область подтверждает статус одного из самых востребованных туристических направлений в стране! На V Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства" (18+) регион завоевал сразу 6 наград: Гран-при в номинации "Лучший туристский маркетинг региона", Гран-при в номинации "Регионы детского туризма", Гран-при в номинации "Регион событийного туризма" и другие. Конкуренция была серьезной: в финал вышли 56 регионов в 23 номинациях.

Данные успехи возможны благодаря приоритетам в деятельности губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и команды правительства Нижегородской области (заместителя губернатора Олега Берковича, министра туризма и промыслов Сергея Яковлева и других), а также партнеров. Настрой по развитию индустрии туризма в Нижегородской области налицо, хочется пожелать сохранить набранный темп, новых точек развития, поддержки муниципалитетов в данной сфере.

По итогам года можно поздравить всех причастных к туристической сфере с победами, регион продолжает создавать новые точки притяжения, развивать инфраструктуру и знакомить гостей с богатым наследием Нижегородской области. Вместе мы сделаем регион еще более гостеприимным, интересным и успешным".

Региональная тема – "В Нижегородской области принят самый сложный бюджет за последние годы"

Эксперт "Минин-центра", эксперт Общероссийского общественного движения "Русская мечта", к.филос.н. НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Павел Седаев:

"Заксобрание Нижегородской области приняло областной бюджет на 2026 год, охарактеризовавшийся падением налоговых доходов и увеличением расходов, на основании параметров прогноза социально-экономического развития России на 2026-2028 гг. и с учетом текущей экономической ситуации.

При его формировании пришлось учитывать падение доходов по налогам, в первую очередь, по налогу на прибыль организаций. С учетом вынесенных поправок доходы бюджета на начальном уровне сверстаны в 336,4 млрд рублей, расходы спланированы в 366,1 млрд рублей, а дефицит составит 29,7 млрд руб. Ко второму чтению бюджета он вырос на 7,4 млрд рублей, а расходы были увеличены более чем на 11 млрд рублей.

Это, пожалуй, самый сложный бюджет за последние годы, тем не менее бюджетные приоритеты остаются неизменными. На первом месте - соцрасходы, поддержка семей с детьми, финансирование "демографического пакета".

Особое внимание уделяется участникам СВО и членам их семей. Продолжается реализация ранее начатых крупных инфраструктурных проектов: строительство ИТ-кампуса и станций метро, модернизация общественного транспорта.

На реализацию нацпроектов предусмотрели 53,6 млрд рублей. Самые капиталоемкие нацпроекты напрямую связаны с обеспечением благополучия граждан: это "Инфраструктура для жизни", "Молодежь и дети" и "Семья".

Определяющая роль традиционно будет принадлежать промышленности региона.

Важно понимать, экономическая ситуация напрямую влияет на формирование бюджета. Бюджет отражает общую макроэкономическую ситуацию, характерную как для страны в целом, так и для большинства регионов.

Приходится надеяться на то, что всё-таки изменение кредитно-денежной политики ЦБ позволит вернуться к долгосрочному экономическому росту, который является залогом улучшения благосостояния людей и параметров бюджета.

Правительство области понимает, с какими трудностями нам придется столкнуться, и какие возможности у нас есть для нивелирования негативных тенденций. Наша задача - повысить эффективность использования наших ресурсов, в том числе - финансовых".